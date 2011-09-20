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Dünya

PETA porno sitesi açacak!

Çıplakları kullanarak yaptığı reklamlarla akıllarda kalan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) örgütü

20 Eylül 2011 03:00

T24 - Çıplakları kullanarak yaptığı reklamlarla akıllarda kalan Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) örgütü, hayvan hakları kampanyalarına katkı sağlamak için porno sitesi açmaya karar verdi. 



Geçmişte birçok kampanyası kadın hakları örgütleri tarafından tepki çeken, kar amacı gütmeyen örgüt, vejetaryenliğe dikkat çekmek için pornografiyi ve hayvanların acı çektiğini gösteren resimleri bir arada kullanacak.

Hürriyet'in haberine göre; PETA, Aralık ayında yeni xxx uzantılı porno siteleri hayata geçtiğinde porno sitesi açma hazırlıklarına başladı. PETA’nın kampanyalarından sorumlu isim Lindsay Rajt, “Açacağımız siteyle çok farklı kesimlerden insanlara ulaşmayı amaçlıyoruz… Hayvan hakları için kullanabileceğimiz tüm platformlara yöneliyoruz. xxx adresli bir sitenin de ilgi çekici olabileceğini düşündük ve harekete geçtik” dedi.


'PORNOYA BAŞVURMAK SORUNLU'

Ancak PETA’ya tepkiler büyük. Princeton Üniversitesi’nde cinsiyet ve cinsellik konularında çalışmalar yapan akademisyen Jill Dolan, “Dikkat çekmek için pornoya başvurmak oldukça sorunlu bir yöntem… Sadece kadınların çıplaklığını kullanmak hem gerici hem de kadınları aşağılayan bir davranış… PETA Neanderthallerin zamanına geri dönmemeli” ifadesini kullandı.


PETA, geçmişte kullandığı birçok reklam yüzünden de büyük tepki toplamıştı. Örgüt, bir reklamında obez bir kadın fotoğrafı kullanmış ve altına, “Balinaları kurtarın, yağından kurtulun. Vejetaryen olun” sloganını atmıştı. Bu reklamın ardından Facebook’ta “PETA karşıtı vejetaryenler” adında bir grup kurulmuştu.

New York merkezli kadın hakları örgütü Women In Media & News’in direktörü Jennifer Pozner, “PETA inanılmaz derecede ikiyüzlü… Dikkat çekmek için cinselliği pazarlama stratejisi olarak kullanıyorlar. Bu yüzden giderek daha da alçalıyorlar” dedi.



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