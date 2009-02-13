PETA'dan ‘kaz zulmüne’ protesto

Hayvan haklarını koruma örgütü PETA üyeleri, İngiltere’nin başkenti Londra’da kaz ciğeri üretimi için yapılan 'zalimliği' ve bu ürünleri satan mağazaları 'üstsüz' protesto ettiler.



Londra’nın en işlek ticari merkezlerinden Oxford Street’te, başkenti en ünlü mağazalarından Selfridges’in önünde toplanan göstericiler, mağaza yönetimine kaz ciğeri satışını durdurması çağrısı yaptılar



“İnsaf edin. Kaz ciğeri satmayı bırakın” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler Selfridges’ten kaz ciğeri satışını yasaklayan Waitrose, House of Fraser ve Sainsbury’s gibi bu ürünün satışını durdurmasını istediler.



PETA Avrupa Direktörü Robbie LeBlanc, “Sevgililer Günü, Selfridges’in kazları biraz sevdiğini göstermesi için ideal gün” dedi.



İngiltere ve ABD’de kaz ciğerine karşı üretimdeki zorla besleme yönteminden dolayı tepkiler var.



Kazciğeri ezmesi, daha lezzetli olsun diye yağlandırmak için kazların 10 gün zorla beslenmesi, hayvan hakları örgütlerinden ve çeşitli ülkelerden tepki görüyor. Hayvanlara zulme karşı vakıf kuran Brigitte Bardot, “Kazlara ve ördeklere tam bir işkence yapılıyor” diyerek tüketicileri kaz ciğeri yemekten vazgeçmeye çağırıyor.

