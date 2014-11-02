Peşmerge IŞİD'e karşı ilk füzeyi fırlattı

Suriye’nin Kobanê kentinde IŞİD militanları ile YPG güçleri arasındaki çatışmalar 49’uncu gününe girdi. YPG’ye, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Peşmerge güçleri de destek vermeye başlarken, çatışmalar dün gece ve bugün aralıklarla sürdü. Kobanê’ye geçen Peşmerge güçlerinin dün gece IŞİD mevzilerine katyuşa füzeleri fırlatarak YPG’ye destek verdiği bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Suriye’nin Kobani kentini ele geçirmek isteyen ve binlerce Suriyeli’nin evini terk ederek Türkiye’ye sığınmasına neden olan IŞİD militanları ile YPG güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Hafta içerisinde ÖSO mensuplarının, geçen cuma gecesi ise Peşmerge güçlerinin YPG’ye destek vermek için gittiği Kobani’de, çatışmalar zaman zaman şiddetlendi.

Peşmerge, füzeleri kullanmaya başladı

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından destek ve eğitim amacıyla gönderdiği ve iki gün önce Suruç’tan geçen 155 kişilik Peşmerge birliği, Kobani’nin batısındaki 3 ayrı noktaya konuşlandı.



YPG komutasında hareket eden ve YPG’lilere dünden itibaren ağır silah kullanımı konusunda eğitim vermeye başlayan Peşmergeler, gece ise Kobani’nin doğusundaki IŞİD militanlarının bulunduğu mevzilere yanlarında getirdikleri kısa menzilli katyuşa füzelerini fırlattı. YPG’ye füze desteği veren Peşmergelerin, Kobani’de bulundukları süre içerisinde birebir çatışma içerisinde olmayacağı ancak belirlenen IŞİD hedeflerini havan, füze ve ağır silahlarla vurmayı sürdürecekleri bildirildi.



Kobani’de savaşın 49’uncu gününde çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Kobani’nin doğusunda bulunan IŞİD militanları sık sık sınır kapısının bulunduğu bölgeye havan ile saldırmayı bugün de sürdürürken, YPG güçleri ise doçkalar ile karşılık verdi. Bu arada kentteki yüksek binalarda konumlanan keskin nişancıların da sık sık ateş ettiği duyuldu. Bu arada Kobani semalarında keşif uçuşu yapan ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin uçakları öğle saatlerinde IŞİD hedeflerine yönelik bombardıman düzenledi. Bombardımanda hedef alınan IŞİD mevzilerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.