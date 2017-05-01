"Pes ettim, artık yokum" diyen AKP’li Tayyar: İstifa ihanettir!

689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayımlandıktan sonra "FETÖ halen iş başında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle AK Parti’nin altı oyuluyor, yazıklar olsun. Pes ettim, artık yokum” diyen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dan yeni bir açıklama geldi. Tayyar, yaşadığı kırgınlığın partisinin iç meselesi olduğunu söylerken “İstifa milli irade ve daya ihanettir” dedi.

KHK’lar yayımlandıktan sonra “Artık yokum” diyen AKP’li Tayyar’a AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, şunları söylemişti:

“Şamil kardeşim pes etmek ne demek? Bize yakışır mı hiç yokum demek? Reis varolduğu sürece sorun yok. Ölümüne arkasındayız Reis’in.Reis hiç kimsenin mücadelemizi raydan çıkarmasına ve partimizin dibini oymasına asla izin vermez. Reis’e bağlılığımız ve güvenimiz tam!”

Tayyar, daha sonra Twitter adresinde şu mesajı paylaştı:

“Kırgınlığım partimin iç meselesidir. İstifa milli irade ve davaya ihanettir. Rabbim birliğimizi daim kılsın. Hainler, kriptolar sevinmesin.”