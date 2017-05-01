T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Pes ettim, artık yokum" diyen AKP’li Tayyar: İstifa ihanettir!

"Kırgınlığım partimin iç meselesidir..."

01 Mayıs 2017 00:42

689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayımlandıktan sonra "FETÖ halen iş başında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle AK Parti’nin altı oyuluyor, yazıklar olsun. Pes ettim, artık yokum” diyen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dan yeni bir açıklama geldi. Tayyar, yaşadığı kırgınlığın partisinin iç meselesi olduğunu söylerken “İstifa milli irade ve daya ihanettir” dedi.

KHK’lar yayımlandıktan sonra “Artık yokum” diyen AKP’li Tayyar’a AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, şunları söylemişti:

“Şamil kardeşim pes etmek ne demek? Bize yakışır mı hiç yokum demek? Reis varolduğu sürece sorun yok. Ölümüne arkasındayız Reis’in.Reis hiç kimsenin mücadelemizi raydan çıkarmasına ve partimizin dibini oymasına asla izin vermez. Reis’e bağlılığımız ve güvenimiz tam!”

Tayyar, daha sonra Twitter adresinde şu mesajı paylaştı:

“Kırgınlığım partimin iç meselesidir. İstifa milli irade ve davaya ihanettir. Rabbim birliğimizi daim kılsın. Hainler, kriptolar sevinmesin.”

ETİKETLER

Şamil TayyarMehmet MetinerİstifaKHKAKP

İlgili Haberler

OHAL kapsamında 2 yeni KHK yayımlandı

689 ve 690 sayılı KHK'lar ile 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edildi

AKP'li Şamil Tayyar'dan KHK tepkisi: Ak Parti eliyle Ak Parti'nin altı oyuluyor, pes ettim artık yokum

AKP Milletvekili Şamil Tayyar, KHK'ların ardından partisine tepki gösterdi

Mehmet Metiner'den 'Pes ettim, artık yokum" diyen Şamil Tayyar'a yanıt

"Reis'e bağlılığımız ve güvenimiz tam"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24