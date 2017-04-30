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Mehmet Metiner'den 'Pes ettim, artık yokum" diyen Şamil Tayyar'a yanıt

"Reis'e bağlılığımız ve güvenimiz tam"

30 Nisan 2017 18:25

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, dün (29 Nisan 2017) yayımlanan iki kanun hükmünde kararnamenin (KHK) ardından "FETÖ halen iş başında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle AK Parti'nin altı oyuluyor, yazıklar olsun"  ifadesini kullanan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a yönelik olarak "Şamil kardeşim pes etmek ne demek? Bize yakışır mı hiç yokum demek? Reis varolduğu sürece sorun yok. Ölümüne arkasındayız Reis'in" dedi. 

Metiner, sözlerine şöyle devam etti: 

"Reis hiç kimsenin mücadelemizi raydan çıkarmasına ve partimizin dibini oymasına asla izin vermez. Reis'e bağlılığımız ve güvenimiz tam!"

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