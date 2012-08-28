Ve PES 2013 demosu indirilmeye hazır!

Konami, oyunseverlerin merakla beklediği ikinci PES 2013’ün demosunun bugün Xbox 360, yarın PlayStation 3, 3 Eylül’de ise PC için yayınlayacağını duyurdu.

log.com.tr'de yer alan habere göre; Bu hafta içinde yayınlanacak olan demonun, Xbox LIVE Marketplace ve PlayStation Network üzerinden indirilebileceği ve 11 lisanslı takımın yer alacağı belirtiliyor. Yayınlanacak olan yeni demoda temmuz ayında yayınlanan ilk demonun ardından yapılan önemli oynanış değişiklikleri bulunuyor. Yeni demo altı zorluk seviyesini ve on dakikalık maçları oyunseverlere sunuyor. Maçlardaki hücum ve defans dengesinin eşitlendiği, oyunun manuel kontrol sistemindeki pasların isabetlerinin de geliştirildiği söyleniyor. Defans oyuncularının engelleme çabaları, şut hızı ve hakemlerinin yetenekleri de elden geçirilmiş durumda.