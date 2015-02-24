T24 LogoT24 Logo
Politika

Pervin Buldan'dan MHP'li Oktay Vural'a: Senin yeğenin de PKK'da...

İç güvenlik paketi görüşmelerinde dün gece Genel Kurul'da HDP'lilerle MHP'liler arasında 'PKK terör örgütüdür' tartışması yaşandı

24 Şubat 2015 14:01

TBMM’de gergin geçen iç güvenlik paketi görüşmelerinde dün gece Genel Kurul’da HDP’lilerle MHP’liler arasında “PKK terör örgütüdür” tartışması  çıktı.

HDP’li Ayla Akat Ata, Suriye, İran ve Irak’ta olduğu gibi Türkiye’nin içinde de bir Kürdistan bulunduğunu söyledi.

Milliyet'in haberine göre Ata, “PKK terör örgütü değildir” derken, MHP’li Oktay Vural, “Bunu diyenlere karşı hükümetin suspus kalması gerçekten bunu aynı zamanda onayladığını gösteren bir suskunluktur. Bize göre PKK kanlı bir terör örgütüdür” dedi. Bunun üzerine HDP’li Pervin Buldan, “Senin yeğenin de oradadır biliyorsun değil mi? Senin yeğenin de şu anda PKK saflarında” diye bağırdı. MHP’liler ise “Bakan açıklasın suspus oturuyor ya; ipliğini, yakasını PKK’ya kaptırmış. Çık açıklama yap, iki çift lafın yok mu” diye laf attı. Sataşma üzerine kürsüye gelen Bakan Yılmaz ise, “Hükümetimiz Mehmetçik’in canını korumuştur. PKK da terör örgütüdür” dedi.

ETİKETLER

oktay vuralpkkmhphdppervin buldanmeclis

İlgili Haberler

'İç Güvenlik Paketi, huzurun sağlanması içinse, 10 milyon liralık mühimmat neden alındı?'

Çiğdem Toker: Kimsenin okur-yazarlığı yokmuş gibi, ısrarla, sadece 'bonzai' ve 'molotof' üzerinden sunulan 'İç Güvenlik Paketi' 2 değil, tam 132 maddeden oluşuyor

HDP'li Zozani: İç güvenlik paketinde AKP-CHP ve MHP'nin gizli anlaşması mı var?

'TBMM Genel Kurulu Pazar günü neden çalışmadı?'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24