Pervin Buldan'dan MHP'li Oktay Vural'a: Senin yeğenin de PKK'da...

TBMM’de gergin geçen iç güvenlik paketi görüşmelerinde dün gece Genel Kurul’da HDP’lilerle MHP’liler arasında “PKK terör örgütüdür” tartışması çıktı.

HDP’li Ayla Akat Ata, Suriye, İran ve Irak’ta olduğu gibi Türkiye’nin içinde de bir Kürdistan bulunduğunu söyledi.

Milliyet'in haberine göre Ata, “PKK terör örgütü değildir” derken, MHP’li Oktay Vural, “Bunu diyenlere karşı hükümetin suspus kalması gerçekten bunu aynı zamanda onayladığını gösteren bir suskunluktur. Bize göre PKK kanlı bir terör örgütüdür” dedi. Bunun üzerine HDP’li Pervin Buldan, “Senin yeğenin de oradadır biliyorsun değil mi? Senin yeğenin de şu anda PKK saflarında” diye bağırdı. MHP’liler ise “Bakan açıklasın suspus oturuyor ya; ipliğini, yakasını PKK’ya kaptırmış. Çık açıklama yap, iki çift lafın yok mu” diye laf attı. Sataşma üzerine kürsüye gelen Bakan Yılmaz ise, “Hükümetimiz Mehmetçik’in canını korumuştur. PKK da terör örgütüdür” dedi.