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Politika

Pervin Buldan: Fotoğraftaki kız benim kızım değil, ayıptır ya ayıp

HDP'li Pervin Buldan, çocukları hakkında 'Kobani'de yaşanan onca acı üzerine keyif çatıyorlarmış izlenimi verilmeye çalışıldığını' belirtti

22 Ekim 2014 15:35

Bir kaç gündür 'Pervin Buldan'ın İsviçre'de okuyan kızı' adıyla paylaşılan fotoğraflarla ilgili HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan kişisel Twitter hesabından Twitter'dan iddialara cevap verdi.  Buldan, "Yeter ya. Günlerdir bu fotoğrafı paylaşanlara sesleniyorum. Fotoğraftaki kız benim kızım değil. Ayıptır ya ayıptır" diye tepki gösterdi.

Buldan'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

"İsviçre'de yada Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde okuyan bir yakınım bile yoktur."

"Bu resmide kullananlara cevabım: Bunlardan hiçbiri benim çocuklarım değil.Yazık ya."

Hürriyet'e konuşan Pervin Buldan, yaklaşık bir aydır sosyal medyada bazı HDP milletvekillerinin çocukları üzerinden bir karalama kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Sanki HDP'li vekil çocuklarının Kobani'de yaşanan onca acı üzerine keyif çatıyorlarmış izlenimi verilmeye çalışıldığını belirten Buldan, "Bu suçlamalara karşın hiçbir yorum yapmaya gerek duymuyorum. Ama kızım çok üzü ldüğü için Twitter'a yazdım. Bu psikolojik bir savaş, sosyal medya üzerinden insanları karalama, küçük düşürme rencide etme kampanyası var" dedi.

'Bu kampanyayı kimlerin yürüttüğü' sorusuna Buldan, "Nereden kaynaklanıyor kim yapıyor bilmiyorum ama ayıp ediyor. Kızım İsviçre'de falan yaşamıyor. İstanbul'da bir üniversitede sinema televizyon okuyor. İnsanları olmayan şey üzerinden karalamak moda oldu. 

Kobani'de o kadar insan yaşamını yitirirken milletvekili çocukları keyif çatıyorlar, imajı yaratılmaya çalışıyor. Ne yapsın çocuklar okula gitmesinler mi" diye isyan etti. 

 

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