Pervin Buldan: Cumhurbaşkanı bayram sabahı yaptığı açıklamayla HDP'ye oy verenlere hakaret etmiştir!

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Dolmabahçe mutabakatıyla ilgili son günlerde yapılan tartışmalara dair, "Öcalan üzerinden basına yansıyan ve sayın cumhurbaşkanının yaptığı açıklamanın da ben çok büyük bir yanlış açıklama olduğunu ve manidar bir açıklama olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Öcalan’a özgürlük" sloganıyla Aksaray Meydanı’nda eylem düzenleyen HDP'li gruba yönelik konuşan Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Dolmabahçe Sarayı’nda deklare edilen ve mutabakat sağlanan 10 madde Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini ilgilendiren barışını, kardeşliğini, eşitliğini ve özgürlüğünü ilgilendiren mutabakattır. Fakat başından beri Sayın Cumhurbaşkanı bu mutabakattan haberdar olmasına rağmen ne yazık ki bayram sabahı yaptığı açıklamayla birlikte başta bu mutabakat olmak üzere seçimlerde HDP’ye oy veren 6 milyon insana da hakaret etmiş durumdadır. 10 maddelik mutabakat Türkiye’nin barışıdır, geleceğidir. Bu mutabakat üzerine ipotek koymak Türkiye’nin barışı engellemek anlamına gelecektir. Buradan Türkiye’yi yönetenleri açıkça ikaz etmek istiyoruz. Bu mutabakatın hayata geçebilmesi için Öcalan üzerindeki tecrit politikasının kaldırılması ve sürecin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğinin altını önemle çizmek istiyoruz.

"Müzakereler başlamalı, izleme kurulu adaya gitmeli, heyetler, aileler, avukatlar ve isteyen tüm kesimler Öcalan’la görüşebilmelidir. Öcalan eski pozisyonda kalmamalıdır. O pozisyon da bu süreci ilerletemez. Öcalan’ın özgür koşullarda bu süreci ilerletmeye acil ihtiyaç vardır. Bir kez daha tecriti kınadığımızı, Öcalan ile görüşmelerin acil başlaması gerektiğini, mutabakatın kabul edilmesi ve müzakerelere bir an önce geçilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Artık İmralı adasında diyalog süreci bitmelidir. Orada her şey konuşulup tartışılmıştır. Artık sıra müzakerelere gelmiştir. Türkiye devleti AKP hükümeti geçici de olsa bunun bilincine varmalıdır. Tecriti kabul etmediğimiz Türkiye’nin her yerinde sesimizi çıkaracağımızın buradan bir kez daha sözünü veriyoruz."