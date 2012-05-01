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Çevre

Peru'da 1200 pelikan öldü

Yaklaşık 70 kilometrelik bir alana yayılan ölü kuşlar, yakın zamanda 900 ölü yunusun bulunduğu sahile yakın bir yerde bulundu

01 Mayıs 2012 18:47

Peru sahillerine vurulan pelikanların ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

Güney Amerika ülkesi Peru’da yüzlerce pelikanın topluca öldüğü bildirildi. Pelikan ölümlerinin sayısı toplamda 1200’e ulaştı.

Peru’daki deniz bilimi kuruluşu, yüzlerce pelikanın kuzey sahillerinde ölü bulunmasının araştırılacağını belirtti. Hükümete bağlı çalışan Deniz Enstitüsü, birçoğu pelikanlardan oluşan yaklaşık 600 ölü kuş bulduklarını, kuşların arasında sümsük kuşlarının da olduğunu belirtti.

Puerto Eten Balıkçılar Derneği başkanı Fernando Niquen ise, geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günlerinde toplam 1200 ölü pelikan bulduklarını söyledi. Toplamda 170 kilometrelik bir alana yayılan pelikanların ölüm sebepleri arasında bir virüs ya da petrol ararken kullanılan sismik dalgalar olabileceği belirtiliyor.

Peru Deniz Enstitüsü’nün başkanı Edward Barriga, 1997’de aynı bölgede yine pelikan ve karabatak ölümleri olduğunu belirtiyor. Barriga o zamanki ölümlerin sebebinin, bu kuşların temel besin maddesi olan ve El Nino kasırgasında sayıları azalan ançüezler olduğunu da ekliyor.

 

Yunuslar da bulunmuştu

 

Yaklaşık 70 kilometrelik bir alana yayılan ölü kuşlar, yakın zamanda 900 ölü yunusun bulunduğu sahile yakın bir yerde bulundu. İki olayın bağlantılı olabileceği düşünülse de, Peru hükümeti, yunuslar ve pelikanların ölümü arasında bir bağlantı kurulamayacağını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda yunusların neden öldüğünün bulunamadığı açıklanmış, yapılan tetkiklerde ölüm sebeplerinin yiyecek eksikliği, balıkçılardan kaçmaları, ilaç ve biotoksin zehirlenmesi ya da ağır metallere maruz kalmaları olmadığı açıklanmıştı.

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