Perseid meteor yağmuru büyüleyecek



1992 yılından beri görülen Perseid meteor yağmurları, bu yıl 12 Ağustos Cuma gecesi ışık kirliliğinin etkilemediği, hava koşullarının uygun olduğu yerlerden çıplak gözle görülebilecek. Perseid meteor yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Hızı saatte 216 bin kilometreye kadar ulaşabiliyor

Dünya'nın yörüngesi her yıl Güneş'in etrafında dönüşü sırasında sözkonusu kozmik toz bulutuyla kesişiyor. Yeryüzünün kütle çekim etkisiyle burada bulunan gök taşları atmosfere girerek yanıyor. Gök taşlarının hızı saatte 216 bin kilometreye kadar ulaşabiliyor. Perseid bu özelliğiyle en hızlı meteor yağmarları arasında anılıyor.

Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.

Jüpiter'in etkisiyle 'yıldız kayması'nı artıracak

Alman astronom Ulrich Keller Jüpiter'in de etkisiyle bu yıl meteor yağmurunun daha farklı olacağını söyledi. Astronomun verdiği bilgilere göre Jüpiter'in yörüngesi 12 yılda bir Perseid meteor yağmuruyla kesişiyor. Jüpiter'in kütle çekimi Dünya'ya doğru savrulan taşların sayısının artmasına yol açacak. Bu, her yıl olduğundan daha fazla yıldız kaymasının gözlenmesini sağlayacak.

Meraklısı nasıl izleyebilir?

Meraklısı Perseid meteor yağmurlarının Dünya atmosferine girişini çıplak gözle izleyebilecek. Almanya Meteoroloji Dairesi'nden Andreas Friedrich, Cuma gecesi için bulutsuz gökyüzünün yalnızca Brandenburg eyaletinin doğusu ve kısmen Saksonya ve Bavyera için geçerli olduğunu bildirdi.