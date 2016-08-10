T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Perseid meteor yağmuru büyüleyecek

Meteor yağmuru şölenini kaçırmak istemeyenler, cuma gecesi uykusuz kalacak. Her yıl yaşanan Perseid meteor yağmuru kapsamında saatte 170 yıldız kayması gözlemlenebilecek.

10 Ağustos 2016 19:41


1992 yılından beri görülen Perseid meteor yağmurları, bu yıl 12 Ağustos Cuma gecesi ışık kirliliğinin etkilemediği, hava koşullarının uygun olduğu yerlerden çıplak gözle görülebilecek. Perseid meteor yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Hızı saatte 216 bin kilometreye kadar ulaşabiliyor

Dünya'nın yörüngesi her yıl Güneş'in etrafında dönüşü sırasında sözkonusu kozmik toz bulutuyla kesişiyor. Yeryüzünün kütle çekim etkisiyle burada bulunan gök taşları atmosfere girerek yanıyor. Gök taşlarının hızı saatte 216 bin kilometreye kadar ulaşabiliyor. Perseid bu özelliğiyle en hızlı meteor yağmarları arasında anılıyor.

Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.

Jüpiter'in etkisiyle 'yıldız kayması'nı artıracak

Alman astronom Ulrich Keller Jüpiter'in de etkisiyle bu yıl meteor yağmurunun daha farklı olacağını söyledi. Astronomun verdiği bilgilere göre Jüpiter'in yörüngesi 12 yılda bir Perseid meteor yağmuruyla kesişiyor. Jüpiter'in kütle çekimi Dünya'ya doğru savrulan taşların sayısının artmasına yol açacak. Bu, her yıl olduğundan daha fazla yıldız kaymasının gözlenmesini sağlayacak.

Meraklısı nasıl izleyebilir?

Meraklısı Perseid meteor yağmurlarının Dünya atmosferine girişini çıplak gözle izleyebilecek. Almanya Meteoroloji Dairesi'nden Andreas Friedrich, Cuma gecesi için bulutsuz gökyüzünün yalnızca Brandenburg eyaletinin doğusu ve kısmen Saksonya ve Bavyera için geçerli olduğunu bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MeteorPerseidAğustos CumaSwift-TuttleGüneşTakımyıldızıUlrich Keller JüpiterJüpiterDünyaMeteoroloji Dairesi Andreas Friedrich CumaBrandenburgSaksonyaBavyeraDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24