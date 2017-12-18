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Kültür-Sanat

Perran Kutman: Bu şartlarda oyunculuk yapılmaz!

"Süreler böyle olduğu sürece yokum"

18 Aralık 2017 15:20

"Perihan Abla", "Şehnaz Tango" ve "Hayat Bilgisi" gibi projelerde rol alan oyuncu Perran Kutman, 140 dakika olan dizi sürelerini eleştirdi. Sanatçı Kutman, “Süreler böyle olduğu sürece yokum. Oyuncuya, yönetmene ve senariste yazık. Üç saat bir dizi için televizyon karşısında oturulmaz. O yüzden bu şartlarda oyunculuk yapılmaz” dedi.

Posta’dan Mesut Yılmaz’ın haberine göre, ‘Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi’ fotoğraf sergisinde konuşan Kutman dizi sektörünü şöyle eleştirdi:

“Bu dönem güzel kızların ekranlarda olması moda, pek ala da götürüyorlar işlerini ve demek ki oyuncuya ihtiyaç olmuyor. Gerçekten oyuncunun oyununu görmek isteyen kişiler, maalesef artık televizyonu ve dizileri seyretmiyor. İstatistikler var, reklam dahil 60 dakika dizi, 25 dakika da durum komedisi çekilir. Ben de mevcut şartlarda yer almak istemediğim için ekranlarda olmuyorum” diyerek dizi sürelerini eleştirdi."

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