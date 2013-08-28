Periyodik cetvelde Ununpentiyum dönemine doğru

Henüz resmiyet kazanmamış elemente şimdilik Latince ve Yunanca 'bir-bir-beş' anlamını taşıyan 'ununpentiyum' ismi verildi.



Dün Lund Üniversitesi'nden yapılan açıklamalar, sözü edilen bulguların ABD'li ve Rus bilim insanlarının 10 yıl kadar önce ortaya koyduğu, ancak kanıtlayamadğı yeni element iddialarını desteklediği yönünde.



hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, nükleer fizik profesörü Dirk Rudolph, “Çok başarılı ve bu alanda son yılların en önemlileri arasında yer alan bir deney gerçekleştirdik” diye konuştu.



Uzmanlar ‘ununpentiyum’u elde etmek için Almanya'da bulunan GSI araştırma tesislerinde çok hızlı bir kalsiyum ışınını ince bir amerikyum filmin içinden geçirdi. İki maddenin çarpışmasıyla ortaya 115 protonlu atomlar çıktı.



Şimdilik ununpentium olan bu yeni elementin adı Uluslararası Saf ve Uygulamalı Fizik ve Kimya Birliği uzmanlarınca onaylandıktan sonra büyük ihtimalle değişecek.



Ununpentiyumun periyodik cetveldeki komşuları ise iki insan eliyle üretilmiş element; 114 kütle numarasıyla flerovyum ve 116 kütle numarasıyla livermoryum.