T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Periyodik cetvelde Ununpentiyum dönemine doğru

Alman ve İsveçli bilim insanları 'süper ağır' diye adlandırdıkları yeni bir element bulduklarını ve çok kısa bir süre içerisinde periyodik cetvelin 115'inci kutusunu da dolduracaklarını söyledi

28 Ağustos 2013 15:02

\

Henüz resmiyet kazanmamış elemente şimdilik Latince ve Yunanca 'bir-bir-beş' anlamını taşıyan 'ununpentiyum' ismi verildi.

Dün Lund Üniversitesi'nden yapılan açıklamalar, sözü edilen bulguların ABD'li ve Rus bilim insanlarının 10 yıl kadar önce ortaya koyduğu, ancak kanıtlayamadğı yeni element iddialarını desteklediği yönünde.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, nükleer fizik profesörü Dirk Rudolph, “Çok başarılı ve bu alanda son yılların en önemlileri arasında yer alan bir deney gerçekleştirdik” diye konuştu.

Uzmanlar ‘ununpentiyum’u elde etmek için Almanya'da bulunan GSI araştırma tesislerinde çok hızlı bir kalsiyum ışınını ince bir amerikyum filmin içinden geçirdi. İki maddenin çarpışmasıyla ortaya 115 protonlu atomlar çıktı.

Şimdilik ununpentium olan bu yeni elementin adı Uluslararası Saf ve Uygulamalı Fizik ve Kimya Birliği uzmanlarınca onaylandıktan sonra büyük ihtimalle değişecek.

Ununpentiyumun periyodik cetveldeki komşuları ise iki insan eliyle üretilmiş element; 114 kütle numarasıyla flerovyum ve 116 kütle numarasıyla livermoryum.

ETİKETLER

ununpentiumununpentiyumelementbilim adamlarıaraştırmayeni bulgu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24