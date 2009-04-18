Perinçek'e 'evet' dedi

Nursel Ergin, yarışmadan sonra aşkta da kazandı.



‘Var mısın Yok musun’ yarışmasında güzelliğiyle dikkat çeken Ergin’in, halen Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oğlu Mehmet Perinçek’le aşk yaşadığı ortaya çıktı.Habertürk'ten alınan bilgiye göre TRT’de Cam Kırıkları adlı dizide oynayan Ergin ile Perinçek, arkadaşları aracılığıyla tanışmış.



Derbiyi birlikte izlediler



İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Mehmet Perinçek ile Nursel Ergin, geçtiğimiz pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisini arkadaşlarıyla birlikte izledi. Sarı-kırmızı formalı Perinçek ile sarı-lacivert formalı Ergin’in arkadaşları iki sevgilinin fotoğraflarını facebook’a koyunca, aşkları da ortaya çıktı.



