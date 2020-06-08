Perinçek: İki ismin vekilliğinin düşürülmesi başlangıç; HDP’ye kapatma davası açılmalı!

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“AKP bizim çizgimize geldi” sözleriyle bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP’li iki ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’ye kapatma davası açmalıdır” dedi.

HDP’nin kapatılması gerektiğini daha önce de vurgulayan Doğu Perinçek, Twitter hesabından “PKK/HDP Terör Örgütünü Bitirmede Yeni Aşama” başlıklı paylaşımında Meclis’te 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesine yapılan “AYM süreci tamamlanmadan uygulandı” itirazlara karşı çıktı.

Perinçek’e göre “Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları beklenmeliydi” itirazları ‘hukuk dışı’…

“Yargının altın çağını” yaşadığını belirten Perinçek parti kapatmalara bakan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP’ye kapatma davası açması gerektiğini söyledi.

HDP’li iki ismin vekilliğinin düşürülmesini “başlangıç” olarak niteleyen Perinçek, “PKK terör örgütüne üyelik suçundan hüküm giyen iki sözde vekil artık Meclis’te oturamayacak. Bu bir başlangıçtır. Yargıtay’ın kesinleşmiş kararı aynı zamanda HDP’nin bölücü faaliyetlerin odağı haline geldiğini gösteren son kanıttır. PKK, hâlâ Meclis'tedir. Bu karardan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sorumluluğu, HDP hakkında kapatma davası açmaktır” dedi.

Araştırmacı İbrahim Uslu da Cumhuriyet’e verdiği söyleşide son dönemdeki gelişmeler yorumlayarak “Bir sürü soru işareti çıkıyor ortaya ama kesin olan; bir stratejik plan var. Bu plana göre bir yol haritası çıkarılmış, o yol haritası doğrultusunda arka arkaya adımlar atılıyor. Bu arada muhalefetin kendi içinde parçalanmasına yönelik tartışmalara zemin hazırlanıyor, HDP ile CHP ve HDP ile İYİ Parti üzerindeki tartışmaların üzerine gidiliyor, oradaki çatlaklar büyütülüyor” demişti.