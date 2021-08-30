Doğu Perinçek: 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor

Perinçek, açıklamasında "30 Ağustos zaferi mazlum milletleri ateşledi. Hindistan, Afganistan’dan Suriye, Cezayir’e kadar cesaret verdi. 1922’de ön cephede Atatürk Türkiyesi vardı. Bugün Afgan milleti var. Ne mutlu Türk milletine 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" ifadelerini kullandı.

Perinçek ayrıca, "30 Ağustos 1922’de ön cephede Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiyesi vardı. Şu an bu cephenin ön safında Afgan devleti ve milleti bulunuyor. Ne mutlu biz Atatürk’ün yiğitlerine, 30 Ağustos’ta yükselttiğimiz kurtuluş bayrağı, yüzyıldır elden ele geçti ve bugün Afganistan’da dalgalanıyor. ABD emperyalizmi, Afgan Milletinin bağımsızlık sevdasına ve iman dolu göğsüne çarptı ve yere yıkıldı" dedi.

Taliban ile Atatürk'ü kıyaslamıştı

Perinçek, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na benzetmişti. Taliban'ın '20 yıldır emperyalizme karşı savaştığını' söyleyen Perinçek, bunun Atatürk öncülüğünde verilen Kurtuluş Savaşı'yla benzeştiğini savunarak "İstedikleri kadar beğenmesinler, aşağılasınlar, sövüp saysınlar, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı" demişti.