Perihan Mağden ve Tunca Öğreten'in yargılandığı davada karar

Nokta dergisinin 'Erdoğan Selfiesi' kapağı nedeniyle toplatılmasının ardından diken.com.tr'ye verdiği röportaj nedeniyle yazar Perihan Mağden ile gazeteciler Tunca Öğreten’in yargılandığı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davasında karar çıktı. Mağden ve Tunca’ya “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten 7 bin lira para cezası verildi.

Tunca Öğreten’in Nokta dergisinin kapatılmasıyla ilgili derginin yazarı Perihan Mağden ile yaptığı söyleşi 14 Eylül 2015’te Diken internet sitesinde yayınlanmıştı. Mağden, söyleşide teşbih yaparak “Köşeye sıkışmış vahşi bir hayvan gibi, vahşi bir kaplan gibi” ifadelerini kullanmıştı. Söyleşi ertesi gün Yurt gazetesinin internet sitesinde de alıntılanmıştı. Peşinden Öğreten, Mağden ve Yurt gazetesi çalışanları Orhan Şahin ile Mehmet Çağlar Tekin hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Tunca Öğreten, avukatı Sevgi Kalan ve Perihan Mağden’in avukatı Melike Polat katıldı. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da izledi.

Öğreten: Elçiye zeval olmaz

Hâkim Nursel Bedir, duruşmada ilk olarak Tunca Öğreten’e esas hakkındaki savunmasını sordu. Öğreten, şunları söyledi:

“Bu bir söyleşiydi. Cevapları alıp yazıya döktüm. Bana ne söylendiyse onu yazdım. Perihan Mağden bir edebiyatçıdır ve teşbih yapmıştır. Ben de hakaret kastı gütmediğini düşündüğüm için yazdım. Benim böyle bir suç kastım yoktur. Adliye koridorlarında kimse bu kadar çok mesai yapmak istemez zaten. Elçiye zeval olmaz.”

"Sözler, röportajın bağlamından koparıldı"

Öğreten’in ardından avukatı Sevgi Kalan söz aldı. Kalan, “Müvekkilim gazetecidir. Dava konusu sözler röportajın bağlamından koparılmıştır. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi kararları da vardır. Siyasilerin eleştirelere anlayışlı olmasıyla ilgili de Yargıtay içtihatları vardır“ dedi.

Perihan Mağden’in avukatı Melike Polat da müvekkilinin ifade özgürlüğünü kullandığını söyledi. Beyanların ardından hâkim Bedir, Öğreten’e son sözünü sordu. Öğreten, “Bir suçum yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Eski Yurt gazetesi çalışanlarına beraat

Hâkim Nursel Bedir, beş dakikalık aradan sonra kararını açıkladı. Yurt gazetesi eski çalışanları hakkında beraate hükmeden Bedir, Öğreten ve Mağden’e 7’şer bin TL’lik adli para cezasına karar verdi. Bedir, Öğreten ve Mağden’in yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığını iddia ederek hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Karar istinaf mahkemesine taşınacak.