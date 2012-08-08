Peri Vadisi direnişi devam ediyor

Dersim Peri Vadisi'nde Limak Holding tarafından yapımı sürdürülen Pembelik Barajı İstanbul'daki Dersimli sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi.

Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde grup, "Yaşasın peri direnişimiz" sloganları eşliğinde yerlere su dökerek basın açıklaması yaptı.

bianet.org'da yer alan habere göre, örgütlerin ortak açıklamasını okuyan Sema Gül, Dersim'in insansızlaştırılmaya, doğal yaşamın sürdürülemez hale getirilmeye ve kentin yok edilmeye çalışıldığını ifade ederek kolluk güçlerinin ve devletin "sermayenin güvenlik şirketi" gibi davrandığını belirtti.

Gül, Peri Suyu Vadisi'nde hukuki sürecin yürütmeyi durdurma kararlarının gölgesinde, iki geri bir ileri ilerlediğini ifade etti.

"Peri vadisinde, Limak holding tarafından yapımı sürdürülen Pembelik Barajı, Dersim'in yok edilmesi anlamına gelen 23 baraj ve HES projesinden yalnızca bir tanesi. Devlet, köyümüzü, doğamızı savunanları suçlu ilan ederek tutuklarken, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına karşın baraj inşaatına devam eden, halka silah doğrultan Limak şirketini koruyor. Kendilerine Özgür Köylü Hareketi adını veren köylüler, silahlı özel güvenlikçilerle korunan şirketi, projeyi durdurup toprakları terk etmeleri için uyardı ve baraj şantiyesini dağıttı. Eylemi engellemeye çalışan güvenlik görevlileri ortalığa kurşun yağdırdı."

Eylemden iki gün sonra direniş çadırının sözcüsü Özkan Aslan gözaltına alındı ve tutuklandı. İlerleyen günlerde de köy halkından Deniz Gül, Zülfü Artak, Mustafa Artak, Zülfikar Çiçek, Mustafa Akça ve Murat Altay tutuklandı.

Gül, direniş çadırının yıkıldığı ve direnişin bittiği yönündeki spekülatif haberlerin asılsız olduğunu, Peri Vadisi'nde direnişin devam edeceğini duyurdu.

Açıklamayı hazırlayan dernekler: Munzur Çevre Derneği, Alibeyköy Dersimliler Derneği, Dersim Gazetesi, Karadeniz İsyandadır Platformu, Pertekliler Derneği, Esenyurt Dersimliler Derneği. (SŞK)