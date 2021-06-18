Peri bacaları, sprey boya ile yazılar yazılarak tahrip edildi

Türkiye'de en çok ziyaret edilen yerlerden olan Kapadokya'daki peri bacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi.

Bölgede Ortahisar ve Göreme beldesi yakınlarında bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile yazılar yazılarak, zarar verildi. Tarihi güzelliğe sahip bölgede peribacalarına verilen zarar tepki çekti.

Kapadokya'da turist rehberliği yapan Ayla Artukoğlu şöyle konuştu:

"Bu yazıların çirkinliği ben ve bir çok insanı rahatsız edecektir. Yazıların yazıldığı yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde Göreme açık hava müzesi bulunuyor. Göreme açık hava müzesi, dünyanın en önemli merkezlerinden birisi. Kapadokya'nın coğrafyası dünyada eşi ve benzeri olmayan bir coğrafya. Bu denli harika bir coğrafya sadece Kapadokya'da bulunuyor. Buranın korunması sadece devlet kanalıyla değil, insanlarımızın duyarlılığı ile de olmalı. Bu yazılar çok çirkin. İnsanlarımızın da bu tür yazılar yazanlara karşı tepki vermelerinin gerektiğine inanıyorum. Yabancı turistler açısından çok utanç verici bir durum."