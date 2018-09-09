Perge Antik Kenti'nde muhteşem konser

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - AVUSTURYA Fahri Konsolosluğu\'nun ev sahipliğinde düzenlenen \'Antalya Avusturya Kültür Günleri\' kapsamında Avusturya\'nın en önemli orkestralarından \'Johann Strauss Ensemble\', Perge Antik Kenti\'nde konser verdi.

Antalya Avusturya Kültür Günleri kapsamında Perge Antik Kenti\'nde verilen konseri, Vali Mühir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Avusturya Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Barut, TÜROFED Başkanı Osman Ayık\'ın yanı sıra iş ve turizm dünyasından çok sayıda iş insanı ile sanatseverler izledi.

Farklı renklerdeki ışık spotlarıyla renklendirilen Perge Antik Kenti\'nde şef Russell McGregor yönetiminde sahneye çıkan Johann Strauss Ensemble Orkestrası, Josef Strauss, Johann Strauss (Sohn), Eduard Strauss ve Manfred Kammerhofer’in eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda Perge Antik Kenti\'ndeki oluşturulan özel konser alanını dolduranlar orkestranın canlı performansı dakikalarca ayakta alkışladı.

Vali Mühir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Avusturya Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Barut, şef McGregor\'a teşekkür çiçeği verdi. Seyircilerin alkışları arasında çiçeğini alan şef McGregor, orkestrasını yeniden sahneye davet ederek bir eser daha seslendirdi. Şef McGregor, konserin ardından Antalyalı sanatseverleri, Viyana\'da verecekleri konsere davet ederek sahneden indi.

Gecenin ev sahipliğini gerçekleştiren Ahmet Barut, \"Antalya birden fazla kimliği bünyesinde bulunduruyor. Antalya\'nı sahip olduğu tüm zenginlikleri geniş kitlelere en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Tarih, doğa, sanat, kültür, gastronomi ve daha birçok konuda büyük bir çeşitliliğe sahip olan Antalya\'nın, \'Akdeniz\'in Sanat Başkenti\' olarak anılmasını istiyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI