T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Perge Antik Kenti'nde muhteşem konser

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - AVUSTURYA Fahri Konsolosluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Antalya Avusturya Kültür Günleri' kapsamında Avusturya'nın en önemli orkestralarından 'Johann Strauss Ensemble', Perge Antik Kenti'nde konser verdi

09 Eylül 2018 13:06

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - AVUSTURYA Fahri Konsolosluğu\'nun ev sahipliğinde düzenlenen \'Antalya Avusturya Kültür Günleri\' kapsamında Avusturya\'nın en önemli orkestralarından \'Johann Strauss Ensemble\', Perge Antik Kenti\'nde konser verdi.
Antalya Avusturya Kültür Günleri kapsamında Perge Antik Kenti\'nde verilen konseri, Vali Mühir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Avusturya Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Barut, TÜROFED Başkanı Osman Ayık\'ın yanı sıra iş ve turizm dünyasından çok sayıda iş insanı ile sanatseverler izledi.
Farklı renklerdeki ışık spotlarıyla renklendirilen Perge Antik Kenti\'nde şef Russell McGregor yönetiminde sahneye çıkan Johann Strauss Ensemble Orkestrası, Josef Strauss, Johann Strauss (Sohn), Eduard Strauss ve Manfred Kammerhofer’in eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Konser sonunda Perge Antik Kenti\'ndeki oluşturulan özel konser alanını dolduranlar orkestranın canlı performansı dakikalarca ayakta alkışladı.
Vali Mühir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Avusturya Antalya Fahri Konsolosu Ahmet Barut, şef McGregor\'a teşekkür çiçeği verdi. Seyircilerin alkışları arasında çiçeğini alan şef McGregor, orkestrasını yeniden sahneye davet ederek bir eser daha seslendirdi. Şef McGregor, konserin ardından Antalyalı sanatseverleri, Viyana\'da verecekleri konsere davet ederek sahneden indi.
Gecenin ev sahipliğini gerçekleştiren Ahmet Barut, \"Antalya birden fazla kimliği bünyesinde bulunduruyor. Antalya\'nı sahip olduğu tüm zenginlikleri geniş kitlelere en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Tarih, doğa, sanat, kültür, gastronomi ve daha birçok konuda büyük bir çeşitliliğe sahip olan Antalya\'nın, \'Akdeniz\'in Sanat Başkenti\' olarak anılmasını istiyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LALELİANTALYA DHAAVUSTURYA Fahri KonsolosluğuAvusturya Kültür GünleriAvusturyaStrauss Ensemble Perge Antik KentiAntalya Avusturya Kültür GünleriPerge Antik KentiVali Mühir Karaloğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24