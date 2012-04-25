Perde bu kez işçiler için açılıyor

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 7. yılında ‘Özgürlük Emek İster’ temasıyla izleyicilerle buluşuyor. 1-7 Mayıs'ta 4 şehirde birden perdelerini açacak festivalin bu yılki uluslararası konuğu Ken Loach filmlerinin usta senaristi Paul Laverty.

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 1-7 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Festival daha sonra geçen yıllarda olduğu gibi kent kent süren ve bütün bir yıla yayılan uzun bir yolculuğa çıkacak. Festival bu yıl, Türkiye halkının hak ve özgürlüklerine iktidar tarafından yapılan saldırılara cevapla ‘Özgürlük Emek İster’ temasıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan festival, Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Birleşik Metal-İş (DİSK), Hava-İş (TÜRK-İŞ), Petrol-İş (TÜRK-İŞ), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri ve Sendika.Org tarafından düzenleniyor.

Paul Laverty hem alanda hem salonda

Belgesel ve kurmaca, yerli ve yabancı 50 filmi programına alan festival her yıl olduğu gib bu yıl da yurtdışından olacak. Adı emek filmleriyle özdeşleşen İngiliz yönetmen Ken Loach'un birçok filminin senaryosuna imza atan usta Britanyalı sinemacı Paul Laverty bu yılki festivale konuk olacak. Festival pankartının arkasında İstanbul Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarına, 2 Mayıs'taki festivalin açılış gecesine ve 3 Mayıs'ta işçi sineması üzerine bir söyleşiye katılacak. ABD'den 'Fukishima Asla' filminin yönetmeni Steve Zeltzer, yine ABD'den 'Veritas: Harward's Saklı Tarihi' filminin yönetmeni Eunhung Shin, Hindistan'dan 'Trans Halinde' filminin yönetmenleri Ekta Mittal ve Yasha Swinii, Japonya'dan Fumiaki Kojima festivalin diğer konukları arasında yer alıyor.

Açılışta dünyanın tüm Metin Lokumcu'larına selam yollanacak

Festivalin ana açılışı 2 Mayıs günü saat 19.00'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleştirilecek. Açılışta Paul Laverty'nin senaryosunu yazdığı, Iciar Bollain imzalı, Gael Garcia Beranl'in başrolünde yer aldığı 'Yağmuru Bile' filmi gösterilecek. Bolivya'da su hizmetlerinin piyasalaştırılmasını sömürgecilik ve emperyalizmin tarihi temelinde çarpıcı biçimde anlatan filmin gösterimiyle geçtiğimiz yıl Hopa'da su hakkı mücadelesinde yaşamını yitiren Metin Lokumcu'ya da selam yollanmış olacak. Geceye Bollain de video mesajıyla katılacak.

Zengin film programı

Festivalde bu yıl 20'si uluslararası, 38'i yerli toplam 58 film gösterilecek. Film programında hem uzun metrajlı kurmaca hem kısa metrajlı kurmaca hem de belgesel yapımlar yer alıyor. Japon işçi edebiyatının önemli yazarlarından Kobayashi Takji'nin romanından aynı adla So Yamamura tarafından beyazperdeye uyarlanan, 1900'lerin ilk yarısında Japonya'da bir yengeç işleme gemisinde çalışan işçilerin hikayesinin alnatan 'Yengeç Gemisi'; 'Güneşli Pazartesiler' filminin İspanyol yönetmeni Fernando Leon de Aranoa'nın hem göçmen işçilerin yaşamı hem de orta sınıfın yoksullaşması üzerine yeni yapımı 'Amador'; 1960'lar İngiltere'sinden kadınların öncülük ettiği bir grevin hikayesini anlatan Nigel Cole imzalı 'Kadının Fendi'; Şili'nin faşist bir darbeyle devrilen hallçı lideri Salvador Allende'nin mücadelesini anlatan Patricio Guzman imzalı 'Salvador Allende', İstanbul Davutpaşa'daki işçi kıyımını anlatan 'Davutpaşa'nın Külleri' (Yönetmen: Ayten Başer), festival programında göze çarpan yapımlar arasında yer alıyor.

Festivalde Amed coşkusu

Festival kapsamında bu yıl ilk kez Diyarbakır'da İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanında açılışın yapılacağı kentler arasında yerini aldı. Hem Diyarbakır hem de diğer kentlerdeki gösterim yerlerinin sayısı da arttı. gösterim salonlarının sayısı artmış durumda. Gösterimler İstanbul’da İstanbul Fransız Kültür Merkezi, SALT Beyoğlu, Beyoğlu Yeşilçam Sineması, Bağlam Yayınları Sinema Salonu, Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı, İstanbul Halkevi, Kolektif Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Kazım Koyuncu Kültür Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Kadıköy Halkevi’nde; Ankara’da Alman Kültür Merkezi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi, ODTÜ Vişnelik Tesis'leri, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Kızılay Büyülü Fener Sineması, Kolektif Kültür Merkezi'nde; İzmir’de Konak Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İsmet İnönü Kültür Merkezi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Ege Sanat Merkezi’nde; Diyarbakır’da Sümerpark Sosyal Yaşam Merkezi Sinema Salonu, Sülüklü Han, Eğitim-sen Diyarbakır Şubesi, Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Kültür Merkezi Sinema Salonu’nda gerçekleştirilecek. Programa eklenecek salonlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ayrıca her yıl olduğu gibi yoksul mahallelerde gösterimler de yapılacak. Festivalde tüm gösterimler her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olacak. Festivalle ilgili tüm bilgilere www.iff.org.tr adresinden ulaşmak mümkün.

Festival kapsamında Ankara’da emek ve iletişim üzerine düşünen, çalışan ve siyaset üreten akademisyenler ve eylemciler 7-8 Mayıs tarihleri arasında 3. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı’nda bir araya gelecek. Farklı kentlerde sinema atölyelerinin kurulacağı festival sırasında bu yıl da kapsamlı bir festival gazetesi yayınlanacak.