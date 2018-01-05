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Politika

'Perde açıldı': Yerel basında yer aldı, vatandaş tepki gösterdi; işte AKP'li il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı!

"Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı"

05 Ocak 2018 11:37

AKP Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci'nin, FETÖ' ile mücadelenin miladı" olarak kabul edilen 17 Aralık 2013'te yaptığı "Ve perde açıldı, oyun başladı" paylaşımı ile "Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı" yorumu yerel basında yer alırken, vatandaşlar tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre AKP Bolu İl Başkanlığı’nın geçen 31 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan kongresi iptal oldu. Mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay, kongrenin iptal edilmesinin ardından istifa etti. AKP İl Başkan Vekili Demirci’nin, 17 Aralık 2013 tarihinde hâlâ kullanmakta olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yorumlar ortaya çıktı.

Yerel medyada yer aldı

Melih Demirci’nin, "Ve perde açıldı, oyun başladı" şeklindeki paylaşımı ve paylaşımının altına yorum yapanlara, "Hükümetin yolsuzlukları", "Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı" şeklinde verdiği cevaplar yerel medyada yer aldı. Melih Demirci’nin paylaşımının haberlere konu olmasının ardından, vatandaşlar tepki gösterdi.

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