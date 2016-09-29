Pera Film'den "Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 film, 50 sunum” gösterimleri

Pera Film, 28 Eylül - 28 Aralık tarihleri arasında Onat Kutlar anısına “Sinematek Yaşıyor! 50. Yılda, 50 film, 50 sunum” etkinliği ile sinema severleri bir araya getiriyor. Etkinlik kapsamında; Sergey Ayzenştayn, Alain Resnais, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Andrey Tarkovski, Abbas Kiyarüstemi, Yılmaz Güney ve Akira Kurosawa gibi önemli yönetmenlerin filmlerini izleyicilerle buluşturuyor.

Kadıköy Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi iş birliğiyle 28 Eylül28 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenecek programın filmleri, Pera Müzesi, Caddebostan Kültür Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi mekanlarında gösterilecek.

Program kapsamında Sergey Ayzenştayn’ın Potemkin Zırlısı, Alain Resnais’in Sevgilim Hiroşima, Ingmar Bergman’ın Persona, Jean-Luc Godard’ın Nefret, Andrey Tarkovski’nin Ayna, Abbas Kiyarüstemi’nin Yakın Plan, Yılmaz Güney’in Umut, Akira Kurosawa’nın Rashoman, Atıf Yılmaz’ın Adı Vasfiye, Fritz Lang’ın Metropolis ve Ettore Scola’nın Özel Bir Günü gibi 50 yönetmenden 50 film gösterilecek.

Film gösterimlerinin ardından sunumlar yapılacak.

Pera Müzesi’ndeki ilk gösterim, Jean-Luc Godard’ın Nefret filmi 28 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Sevin Okyay’ın sunumu ile gerçekleştiriliyor.

Film gösterimleri Prof. Dr. Oğuz Makal, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Feride Çiçekoğlu, Doç. Dr. Ahmet Kuyaş, Doç. Dr. Okan Ormanlı, Emin Alper, Özcan Alper, Haydar Ergülen, Ece Temelkuran, Füruzan, Genco Erkol gibi isimler tarafından sunulacak.

Etkinlik programını öneren Jak Şalom, “Özellikle 1965-75 yılları arasında, ülkemizin sinema kültürünün oluşma ve gelişmesine büyük katkıları olan Sinematek, Türkiye’nin sinema kültürü açısından kilometre taşlarından biridir” diyor.