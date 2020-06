Pera Film’den online filmler

Pera film, Pera Müzesi oditoryumunda daha önce gösterime sunduğu Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann programını Koronavirüs nedeniyle bu yıl internet üzerinden izleyicilere sunuyor

Tomer Heymann adlı program, içinde doğup büyüdüğümüz aile kavramını, seçtiğimiz aileleri ve biraradalıktan doğan duyguları ele alan altı belgeselden oluşuyor.

Erişime açılacak filmler ve konuları ise şöyle:

Bir oyunculuk koçunu ve eğittiği çocukları odağına alarak toplumsal cinsiyeti ve birbirini anlayabilmenin gücünü ortaya koymaya çalışan belgesel: Bu Beni Biraz Korkutuyor – It Kinda Scares Me

Değişen küresel göç modelleri ile genişleyen aile kavramını İsrail’de yasadışı olarak yaşayan Filipinli trans seks işçilerinin bakış açısıyla işleyen: Kağıt Bebekler – Paper Dolls

Heymann’ın Andreas Merk’le tanışması üzerinden ilerleyen, kökler ve aşk hakkında bir portre çizen: Sevgilimi Ben Vurdum – I Shot My Love

Aile, kayıp ve evsizliğin zihin haritalarını birleştiren film: Taçsız Kraliçe – The Queen Has No Crown

Çekimleri sekiz yıl süren, prova çekimleriyle şimdiye kadar hiç yayınlamamış geniş bir arşiv seçkisi ve dans sekanslarını harmanlayan: Mr. Gaga

İki farklı dünyada yolunu bulmaya çalışırken aynı zamanda gerçek benliğini korumaya çabalayan Saar Maoz’un yolculuğunu aktaran: Şimdi Kim Sevecek Beni? – Who’s Gonna Love Me Now?

Tomer Heymann retrospektifindeki filmler, 18 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz izlenebilecek.

Belgesel dünyasının üretken ismi

1970 yılında Kfar Yedidia, İsrail’de doğan Tomer Heymann, geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde pek çok belgesel film ve dizi yönetti. İlk filmi “Bu Beni Biraz Korkutuyor” dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanında gösterilen filmleri, saygın film festivallerinde ödüller kazandı ve Heymann’ı İsrail’in önde gelen belgesel film yönetmenlerinden biri haline getirdi. İsrail’deki sinema okullarında ders veren Tomer Heymann, aynı zamanda halen devam eden birçok projeyle ilgileniyor.