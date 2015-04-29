Pepsi aspartamı ABD'de bırakıyor, Türkiye'de kullanacak

Dünyanın en büyük meşrubat üreticilerinden Pepsi, yapay bir tatlandırıcı olan aspartam maddesini bundan böyle ABD pazarındaki diyet ürünlerinde kullanmayacağını açıkladı.

Şirket, Türkiye dahil diğer pazarlarda ise tatlandırıcıyı kullanmaya devam edecek.

Pepsi, ABD pazarında tüketicilerden gelen yoğun talepleri dikkate aldığını açıkladı. Aspartamsız Diet Pepsiler Ağustos ayından itibaren ABD'de piyasaya sürülecek.

Avrupa ve ABD'de gıda denetimi uzmanları aspartamın sağlığa zararlı olmadığını söylüyor. Ancak bu maddenin çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı iddiaları nedeniyle tüketicilerin Diyet meşrubatlardan kaçınmaya başladığı belirtiliyor.

ABD'deki Diet Pepsi satışları 2014'te yüzde 5 oranında düşmüştü.

Coca Cola firmasının yine aspartam içeren Diet Coke ürünü için de bu oran geçen yıl yüzde 6'ydı.

Pepsi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seth Kaufman, "Tüketicilerin diyet meşrubatlardan kaçınmasının ana nedeni aspartam" dedi.

Aspartam üzerinde yapılan deneyler sonrası yazılan raporlarda bu maddenin farelerde kanser riskini artırdığı iddia edilmişti.

ABD dışında ise aspartam kullanımı sürüyor.

Pepsi İngiltere sözcüsü, "Diet Pepsi eskisi gibi seviliyor. Uluslararası düzenleyiciler tarafından onaylanmış tatlandırıcıları kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Aspartam'ın yerine ne geliyor?

Pepsi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaufman, artık bu madde yerine sukraloz ve akesulfam adı verilen tatlandırıcıların karışımının kullanılacağını ifade etti.

Sukraloz sofra şekerinden 600 kat daha tatlı, kalorisiz bir tatlandırıcı. Sofra şekerinin moleküllerindeki üç hidrojen-oksijen grubunun, üç klor atomuyla değiştirilmesi sonucu elde ediliyor.

Akesulfam da yapay tatlandırıcı sınıfında bulunan bir madde.

Gıda güvenliği alanındaki yayınlarıyla bilinen ABD'li sivil toplum örgütü Kamu Yararı İçin Bilim merkezi, akesulfamı aspartamla birlikte "en kötü 10 tatlandırıcı" listesinde tutuyor ve akesulfamı " Kanser riskini artıran bir madde" olarak tanımlıyor.

Coca-Cola aspartam kullanımını sürdürecek

Pepsi'nin aspartam kullanımını bırakma kararı, Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent canlı yayındayken geldi.

ABD'li ekonomi kanalı CNBC'nin yayınında gelişmeyi değerlendiren Kent, "Burada aspartamı savunacak değilim" dese de bu maddenin Avrupa Gıda Güvenliği otoritelerince onaylandığını ifade etti.

Kent, aspartamın dünya standartlarında kabul görmüş ve "güvenli" olarak nitelenen bir madde olduğunu savundu.