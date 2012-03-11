Pepee üç boyutlu olarak beyaz perdeye taşınıyor

T24 - Türk çizgi film karakteri Pepee, şimdi üç boyutlu olarak beyaz perdeye taşınıyor.

Türk çizgi filmi Pepee karakterinin yaratıcısı "Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu" Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, "4. yılını dolduran Pepee, Türkiye'nin Youtube'ta 2011 yılında en çok izlenen videosu oldu. Şimdi sinema filmini de çekeceğiz" dedi.

Pepee'yi animasyon teknolojilerinde Dreamworks ile işbirliğine giden HP'nin iş istasyonlarıyla hazırladıklarını belirten Bilgiç, "Dreamworks'un Kung Fu Panda, Shrek ve Çizmeli Kedi filmlerinde kullanılan teknolojiyle yapacağımız Pepee'nin 3D animasyon filmi, Türkiye'de yapılan ilk 3D animasyon çizgi filmi olacak. Bu film Blu-ray olarak da çıkacak" diye konuştu.