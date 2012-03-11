T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pepee üç boyutlu olarak beyaz perdeye taşınıyor

Türkiye'de 4. yılını dolduran Pepee, youtube'ta 2011'in izlenen en çok videosu olurken şimdi sıra filmini çekmeye geldi...

11 Mart 2012 16:47

 

T24 - Türk çizgi film karakteri Pepee, şimdi üç boyutlu olarak beyaz perdeye taşınıyor.

Türk çizgi filmi Pepee karakterinin yaratıcısı "Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu" Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, "4. yılını dolduran Pepee, Türkiye'nin Youtube'ta 2011 yılında en çok izlenen videosu oldu. Şimdi sinema filmini de çekeceğiz" dedi.

Pepee'yi animasyon teknolojilerinde Dreamworks ile işbirliğine giden HP'nin iş istasyonlarıyla hazırladıklarını belirten Bilgiç, "Dreamworks'un Kung Fu Panda, Shrek ve Çizmeli Kedi filmlerinde kullanılan teknolojiyle yapacağımız Pepee'nin 3D animasyon filmi, Türkiye'de yapılan ilk 3D animasyon çizgi filmi olacak. Bu film Blu-ray olarak da çıkacak" diye konuştu.

ETİKETLER

Pepeesinema

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24