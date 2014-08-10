T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pepee telif hakları nedeniyle mahkemelik oldu

Reklâm ve animasyon işleri yapan Enes Büyük, Türkiye’nin ilk markalaşan çizgi filmi Pepee’nin eser sahibinin kendisi olduğunu iddia ederek mahkemeden bunun tespitini istedi

10 Ağustos 2014 17:59

Gıdadan, tekstile, elektronik eşyadan oyuncağa bir dizi üründe marka olarak da kullanılan Pepee projesinin sahibi bilinen Ayşe Şule Bilgiç ise, Enes Büyük’ün eski çalışanları olduğunu, projenin tüm haklarının kendilerine ait olduğunu ifade etti. Dava İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açıldı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe’nin haberine göre, avukat Fatma Ufuk Gürler’in dava dilekçesinde, Pepee’nin eser sahibinin Enes Büyük olduğu iddia edildi. İddiaya göre, Büyük, Pepee ile ilgili çalışmalara 2008 yılında başladı. Pepee’nin arkadaşları Şila, Kalem, Köpüş gibi karakterlerin çizimi yapıldı. Bu çizimler bilgisayar ortamına aktarıldı. Sonra Pepee’nin televizyonda yayımlanması gündeme geldi. Pepee’nin senaryo yazımını Ayşe Şule Bilgiç üstlendi. Pepee’nin televizyondan yayımlanması için Enes Büyük tarafından Bilgiç’in şirketine muvafakatname verildi. Noterden verilen 30 Mart 2009 tarihli belgede Enes Büyük’ün adı ‘Eser sahibi’ olarak yer aldı. Pepee, TRT’de yayınlanmaya başladı. TRT’de yayınlanan ilk 26 bölümde, Enes Büyük’ün adı jenerik kısmında ‘Eser sahibi yaratıcı yönetmen’ olarak geçti. 

Pepee’nin Büyük’e ait olduğunu gösteren ilk çizimler de CD halinde mahkemeye sunuldu. Mahkeme 3 Temmuz tarihli ara kararında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, eserin hak sahipliği ile ilgili bilgi ve belge istedi. Ön inceleme duruşmasının ise 26 Eylül sabahı yapılacağı belirtildi. 

 

Bilgiç: Hukuka güveniyorum 
 

Ayşe Şule Bilgiç, davanın açıldığından haberi olmadığını ifade ederek şunları kaydetti: “Enes Büyük, bizim eski SGK’lı çalışanımız. Bir yerde sigortalı çalışıyorsanız yaptığınız eser kapsamına giren ürünler çalıştığınız yere aittir. Bu Pepee’nin başına gelen ilk olay değil. Pepee projesinin hiçbir ayağında hiçbir kimsenin hakkını gasp etmedim. Alnımız ak. Hukuka güveniyorum. Pepee Düşyeri’nin markasıdır. Bu çok net… Sözü edilen muvafakatname de TRT’nin prosedürü gereğidir. Sanat eserinde kanunla belirlenmiş 4 eser sahibi var. Enes Büyük de bizim SGK’lı çalışanımız olduğu için ondan da aldık. Senarist olarak ben de muvafakatname verdim; Kıraç Bey’den de aldık. TRT’de yayımlanan Pepee’nin yönetmenliğini yapan sigortalı bir çalışanımızdı” 

 

Markalaştı 

 

Pepee, yakaladığı yüksek reytingler sonrası markalaşma yoluna da gitti. Ayşe Şule Bilgiç’e ait Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu, markalaşma için gerekli adımları attı. Pepee markası ile gıda, oyuncak, giysi, elektronik satışı yapılıyor. İnternet üzerinden de çok sayıda izleyiciye ulaşan Pepee için bestelenen “Pepee ağlıyor” şarkısı yüzbinlerce kişi tarafından dinlendi.

ETİKETLER

pepeemahkemeliktelif hakkıdava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24