Pepee telif hakları nedeniyle mahkemelik oldu

Gıdadan, tekstile, elektronik eşyadan oyuncağa bir dizi üründe marka olarak da kullanılan Pepee projesinin sahibi bilinen Ayşe Şule Bilgiç ise, Enes Büyük’ün eski çalışanları olduğunu, projenin tüm haklarının kendilerine ait olduğunu ifade etti. Dava İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açıldı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe’nin haberine göre, avukat Fatma Ufuk Gürler’in dava dilekçesinde, Pepee’nin eser sahibinin Enes Büyük olduğu iddia edildi. İddiaya göre, Büyük, Pepee ile ilgili çalışmalara 2008 yılında başladı. Pepee’nin arkadaşları Şila, Kalem, Köpüş gibi karakterlerin çizimi yapıldı. Bu çizimler bilgisayar ortamına aktarıldı. Sonra Pepee’nin televizyonda yayımlanması gündeme geldi. Pepee’nin senaryo yazımını Ayşe Şule Bilgiç üstlendi. Pepee’nin televizyondan yayımlanması için Enes Büyük tarafından Bilgiç’in şirketine muvafakatname verildi. Noterden verilen 30 Mart 2009 tarihli belgede Enes Büyük’ün adı ‘Eser sahibi’ olarak yer aldı. Pepee, TRT’de yayınlanmaya başladı. TRT’de yayınlanan ilk 26 bölümde, Enes Büyük’ün adı jenerik kısmında ‘Eser sahibi yaratıcı yönetmen’ olarak geçti.



Pepee’nin Büyük’e ait olduğunu gösteren ilk çizimler de CD halinde mahkemeye sunuldu. Mahkeme 3 Temmuz tarihli ara kararında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, eserin hak sahipliği ile ilgili bilgi ve belge istedi. Ön inceleme duruşmasının ise 26 Eylül sabahı yapılacağı belirtildi.





Bilgiç: Hukuka güveniyorum



Ayşe Şule Bilgiç, davanın açıldığından haberi olmadığını ifade ederek şunları kaydetti: “Enes Büyük, bizim eski SGK’lı çalışanımız. Bir yerde sigortalı çalışıyorsanız yaptığınız eser kapsamına giren ürünler çalıştığınız yere aittir. Bu Pepee’nin başına gelen ilk olay değil. Pepee projesinin hiçbir ayağında hiçbir kimsenin hakkını gasp etmedim. Alnımız ak. Hukuka güveniyorum. Pepee Düşyeri’nin markasıdır. Bu çok net… Sözü edilen muvafakatname de TRT’nin prosedürü gereğidir. Sanat eserinde kanunla belirlenmiş 4 eser sahibi var. Enes Büyük de bizim SGK’lı çalışanımız olduğu için ondan da aldık. Senarist olarak ben de muvafakatname verdim; Kıraç Bey’den de aldık. TRT’de yayımlanan Pepee’nin yönetmenliğini yapan sigortalı bir çalışanımızdı”

Markalaştı

Pepee, yakaladığı yüksek reytingler sonrası markalaşma yoluna da gitti. Ayşe Şule Bilgiç’e ait Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu, markalaşma için gerekli adımları attı. Pepee markası ile gıda, oyuncak, giysi, elektronik satışı yapılıyor. İnternet üzerinden de çok sayıda izleyiciye ulaşan Pepee için bestelenen “Pepee ağlıyor” şarkısı yüzbinlerce kişi tarafından dinlendi.