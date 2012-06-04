Pepee namaz kılacak mı?

Yerli animasyon kahraman Pepe'nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç, Pepee hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Bilgiç, ''Pepee namaz kılmayacak'' dedi.

Habertürk 'ün haberine göre, "Pepee" 10 Haziran'da Turkcell Kuruçeşme Arena'da sahne alacak. Filmdeki şarkıları seslendirecek. Konser öncesi karakteri yaratan Ayşe Şule Bilgiç Pepee'yi anlattı, "kopya" iddialarını da yanıtladı.

- TRT'nin Diyanet Tv için Pepee'nin namaz kılan versiyonlarını çekeceğine dair haberler çıktı. Böyle bir şey var mı?

Diyanet TV 'nin protokol imzasında İbrahim Bey "Diyanet TV 'de Pepee gibi bir karakter yaratıp çocuklarımıza dinimizi anlatacağız" demiş. Ama başlık "Pepee namaz kılacak" diye çıkınca, haberin sadece başlığını okuyanlar bizzat Pepee o projede yer alacak sandılar. Yapılacak yeni karakteri hiç bilmiyorum ve alakam da yok.

- Pepee'nin İspanyol çizgi filmi Pocoyo'dan esinlendiği, söylendi.

İçinde başka birmarka geçen sorulara cevap vermiyoruz. Adını Pepee'yle yan yana getirerek duyurma çabalarına cevabımız bu.

- Ama bu suçlamalar sürüp gidecek.

Bambaşka söylemler de çıkacaktır. Başarı akabinde bu tip şeyleri de getiriyor. Pepee'yle ilgili tümeleştirilere gereken cevabı Türk halkı verdi. Pepee bu vatanın evladıdır ve sahibi bu vatanın halkıdır. Pepee'yle büyüyen nesil okuduğu habere körü körüne inanacak kadar yüzeysel olmayacak. Bizimçocuklarımız muhakeme yeteneği olan, iftirayı gerçekten ayırt edebilecek, o iftiranın altındaki kapitalist oyunları fark edebilecek zekâda olacaklar. Pepee'ci neslin sırtı yere gelmeyecek.