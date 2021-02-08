Pep Guardiola: Ederson bir dahaki sefere takımın penaltıcısı olabilir

Takımının penaltı atışlarından yakınan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kaleci Ederson'un beyaz noktaya geçebileceğini söyledi.

Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 4-1 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Mücadelenin 37. dakikadasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına İlkay Gündoğan geçti ancak vuruşu üstten auta gitti.

Maçın ardından açıklamalar yapan Guardiola, "Penaltıları kimin attığı mühim değil. Bu bizim için bir sorun. Önemli anlarda penaltı kaçırmamalıyız. Ederson hakkında düşüneceğim. Altı ay önce 'Ederson penaltıclarımızdan birisi olabilir' dediğimde tamamen şaka yapmıştım. Ama şimdi düşününce o şaka artık yarı şaka, yarı gerçek oldu. Bir dahaki sefere takımın penaltıcısı olabilir" şeklinde konuştu.

Sezon ilk yarısındaki Liverpool maçında da Kevin De Bruyne penaltı atışından faydalanamamış, maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

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