Jürgen Klopp, hatalı goller yiyen Alisson hakkında konuştu: Hava çok soğuktu, belki ayakları üşümüştür

Sahasında Brighton'ın ardından Manchester City'ye yenilen Liverpool Menajeri Jürgen Klopp maçın ardından basın toplantısına katıldı. Maçta iki tane hatalı gol yiyen Alisson Becker hakkında konuşan Klopp, "Hava çok soğuktu, belki ayakları üşümüştür" dedi.

Anfield'da 68 maçlık yenilmezlik rekoru Brighton karşısında son bulan Liverpool, dün akşam Premier Lig lideri Manchester City'ye 4-1 kaybetti. Kırmızılar sahasında üst üste ikinci kez yenilgiye uğradı.

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Liverpool Menajeri Klopp, "Benim açımdan bakınca maçın büyük bölümü iyiydi. Sizin gördüklerinizden farklısını görebiliyordum. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı City sistemini biraz değiştirdi. Değişime ayak uydurabilseydik oyunun içinde olabilirdik ama ikinci yarı yeterince opsiyon kullanamadık" dedi.

Alman çalıştırıcı, "Onlara çok fazla şans verdik. İlk golü attılar, sonra eşitledik. İyi oynarken 2 büyük hata yaptık ve skor 3-1 oldu. Foden'de muhteşem bir vuruşla 4. golü kaydetti" diye konuştu.

"Bu akşam uzun süre oynadığımız oyunu devam ettirebilirsek maçları kazanabiliriz, %100 inanıyorum" diyen Klopp, "Alisson'a fazla opsiyon tanıyamadık, özellikle ilk hatada. İkinci hatada kötü bir vuruş yaptı. Hava çok soğuktu, belki ayakları üşümüştür, komik geliyor ama bilemiyorum durumu. Alisson birçok kez hayatımızı kurtardı buna şüphe yok, bu gece de hatalar yaptı" ifadelerini kullandı.