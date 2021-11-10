People dergisi, Paul Rudd'ı 'En Seksi Erkek' seçti

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Avengers filmlerinden Friends dizisine popüler kültürde önemli yer tutan birçok yapımda yer almış oyuncu Paul Rudd, People dergisi tarafından 'En Seksi Erkek' seçildi.

Rudd'un en seksi erkek seçildiği, ünlü programcı Stephen Colbert'in de yer aldığı bir skeçle, "The Late Show with Stephen Colbert"te duyuruldu.

52 yaşındaki aktör, "İnsanlar benim seçildiğimi öğrenince kendi kendilerine 'Ne?' diyecekler. Bunu farkındayım. Yalandan alçakgönüllülük yapmıyorum; benim yerime seçilmesi gereken çok kişi vardı" dedi.

Rudd, açıklanmadan önce 'En Seksi Erkek' seçildiğini sadece eşine söylediğini belirtti. Oyuncu, "Eşim afalladı. Biraz şoke olup kıkırdadıktan sonra, 'Doğru seçmişler' dedi. Çok tatlıydı. Tahminen doğruyu söylemiyordu ama ne diyecekti ki?" aktarımında bulundu.

Rudd, yeni titri nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle çok alay edeceğini ifade etti ve "Umuyorum artık Clooney, Pitt ve B. Jordan ile seksi akşam yemeklerine davet edileceğim" diye konuştu.