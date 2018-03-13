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People by Fabrika'nın yeni sezonunu Burcu Esmersoy açtı

İSTANBUL, (DHA)- PEOPLE by Fabrika, İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'na 'Burcu Esmersoy' ile merhaba dedi

13 Mart 2018 17:44

İSTANBUL, (DHA)- PEOPLE by Fabrika, İlkbahar-Yaz Koleksiyonu\'na \'Burcu Esmersoy\' ile merhaba dedi. Koleksiyonun \'Women\' ve \'Trend\' olarak ikiye ayrılan ve özgün stil önerileri sunan parçaları, iş hayatında yalın, özel davetlerde göz alıcı, hafta sonları için rahat seçenekler sunuyor.

Morhipo.com’un özel markası People by Fabrika, günün her saati elegan ve şık bir stile sahip kadınlar için \'Woman\'; modern ve sportif görünümü tercih edenler için \'Trend\' koleksiyonlarını hazırladı. Sevilen sunucu, oyuncu ve manken Burcu Esmersoy, sezon trendlerini zarafetle buluşturan ve şıklığı bir adım öteye taşıyan bu özelkoleksiyonlar için kamera karşısına geçti.

KLASİK KESİMLER WOMAN KOLESKSİYONUNDA

\'Woman\' Koleksiyonu, sezon trendlerini klasik kesimler ve sofistike detaylarla işliyor. Floral desenler volanlar ve pijama takımlarla, romantik pasteller dantellerle, pliseler ışıltılı detaylarla birleşiyor. Daha maskulen olmak isteyenler için; siyah ve beyazın zamansız uyumuna geometrik desenler ve şerit detaylar eşlik ediyor. Sezon trendlerini takip eden koleksiyon; dolapların olmazsa olmaz temel parçaları için de fırsat sunuyor.

\'Trend\' koleksiyonunda ise çiçek motifleriyle ilhamını doğadan alan desenler sezona damgasını vuruyor. Detaylarda büzgüler, asimetrik kesimler ve İspanyol etkili volanlar dikkat çekiyor. Koleksiyonun hit’leri; denim kimono takımlar ve özel günlerinde de rahat stilinden ödün vermeyenler için rengarenk maskülen takımlar da dikkat çekiyor.

(FOTOĞRAF)

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