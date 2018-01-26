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Dünya

Pentagon'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Basitçe etrafında dolanılan bir fikir, herhangi bir karar alınmadı

"Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu faydalı değil; minimize etmek için görüşüyoruz"

26 Ocak 2018 01:13

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na dair ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, operasyonun ‘yararlı olmadığı’ savunuldu. 

Associated Press’te yer alan habere göre, Pentagon brifinginde konuşan 'ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, IŞİD’le mücadeleye odaklanılması gerektiğini belirterek, “Odağı neden Suriye’de olduğumuzdan, -IŞİD’le mücadele etmek-, uzaklaştıran kararlar çabaların tümüne zarar veriyor. Operasyonların devam etmesi yardımcı olmuyor. Bunu kabul ediyoruz. Ve Türklerle bunu minimize etmek için çalışıyoruz” dedi. 

"Güvenli bölge hakkında herhangi bir karar alınmadı"

ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’nin Fırat Vadisi’nde IŞİD’le mücadeleden ayrılarak Afrin’e gittiği yönünde bir tespiti olmadığını söyleyen McKenzie, “ABD durumu dikkatle takip ediyor ve bunu önlemeye çalışacak” ifadelerini kullandı.

ABD’li komutanların, sınır yakınlarında ‘bir çeşit güvenli bölge kurulması’ için görüşmelere devam ettiğini kaydeden McKenzie, bunun ‘şu anda basitçe etrafta dolanan bir fikir’ olduğunu ve konu hakkında bir karar alınmadığını savundu.

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