Pentagon: Türkiye, IŞİD'e karşı askeri harekâta katkı sağlayacaktır

Washington Yönetimi’nin IŞİD’e karşı oluşturduğu küresel koalisyon için ABD ve Türkiye arasında süren müzakerelerin en zorlu kısmı, Ankara’nın askeri harekâta sağlayacağı katkılar konusunda, Amerikan Savunma Bakanlığı, “Türkiye katkı sağlayacaktır” dedi.

Hürriyet.com.tr'den Tolga Tanış'ın haberine göre, Türkiye, Obama’nın Çarşamba günü açıkladığı IŞİD’e karşı yürütülecek mücadele stratejisi çerçevesinde, IŞİD’in elindeki Türk rehineler nedeniyle işin askeri harekât kısmına katılmayıp insani yardım ve sınır kontrolü konusuna ağırlık vermeye çalışırken Pentagon’dan yeni bir açıklama geldi.



Pentagon Sözcüsü Tuğamiral John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin perşembe günü Suudi Arabistan’da yaplan terörle mücadele toplantısının sonuç bildirgesini, bildiri metninde askeri harekâta yapılan gönderme nedeniyle imzalamamasını nasıl değerlendirdiği sorulduğunda şunları söyledi: “(Savunma Bakanı Chuck Hagel’ın hafta başındaki Ankara ziyaretine atıf yaparak) Biz Türkiye’ye özel bir istekle gitmedik. Bizim beklentimiz şu: Türkiye bir NATO müttefiği. Sırf coğrafi konumunun avantajı için bile (Türkiye) bu çabanın bir ortağı olacak. Ve onlar da olacaklarının, olmak istediklerinin işaretini verdiler. Ama bunun nasıl ve ne zaman beyan edileceği Türk liderleri ve Türk halkına bağlı. Bunu biz dikte etmeyeceğiz.”

'Türkiye, askeri harekâta katkı sağlayacaktır'

Kirby, Türkiye’nin IŞİD’e karşı askeri harekâta hiçbir katkı sağlamamasının ABD için bir kaygı unsuru olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi: “Böyle bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Türkiye katkı sağlayacaktır. Bunu söylediler. Ama bunu kendi yöntemleriyle, Türk halkının da iradesine uygun olarak yapacaklar.”

'IŞİD'in 20-31 bin arasında militanı var'

Kirby, basın toplantısında, ABD istihbarat örgütü CIA’in IŞİD’le ilgili değerlendirmesini revize edip örgütün savaşçı sayısını 20 bin - 31 bin 500 arası olarak açıklamasını da yorumladı. Şimdiye kadar hep 10 bin savaşçıya sahip bir örgüt olduğu düşünülen IŞİD’in bu çapta büyümesini nasıl yorumladığı sorulduğunda, “Bizim Pentagon’da IŞİD’e bakışımız da hep son derece net oldu. Hiçbir zaman küçümsemedik” dedi.



CIA’ye göre Suriye’de bugün 80 ülkeden 15 bin yabancı savaşçı olduğu ve bunlarının 2 bininin de Batı ülkelerinden geldiği tahmin edilirken, IŞİD’in özellikle Musul’un hazirandaki işgali ve halifelik ilanından sonra genişlediği belirtildi. Kirby, her gün Irak’ın üzerinde yapılan 60 keşif uçuşundan gelen bilgilerle gerçekleşen hava saldırıları sırasında IŞİD’in lider kadrosunun da hedef alınıp alınmadığı sorusuna ise “Şu aşamada yapmıyoruz” cevabını verdi.

'IŞİD ile savaşta olduğumuzu biliyoruz'

Kirby, yürütülen harekâtın bir savaş olup olmadığı tartışmalarına da açıklık getirdi. Dışişleri Bakanı John Kerry’nin bir gün önce CBS’e verdiği bir mülakatta sarf ettiği, “Savaş, yanlış bir terminoloji. Bu çok büyük bir terörle mücadele operasyonu” sözlerinin ardından başlayan tartışmayla ilgili Kirby, “Bu Irak Savaşı değil. Ama hata yapmayın, nasıl El Kaide ve onun unsurlarıyla bir savaştaysak, IŞİD ile de bir savaşta olduğumuzu biliyoruz” dedi.