Newsweek kapak yaptı: Türkiye'den IŞİD'e minibüsle gidiyorlar

ABD merkezli Newsweek dergisi, Irak Şam İslam Devleti'nin İstanbul'daki varlığını inceleyen bir makale yayımladı.

Derginin kapağına taşıdığı makalede, IŞİD'in örgüte İstanbul'dan birçok militan topladığı iddia edildi. Türkiye'den IŞİD'e katılanların ifadelerinin de yer aldığı makalenin Neşe Erdil imzasıyla Radikal’de yer alan bazı kısımları şu şekilde:

“Deniz Şahin, eski eşi durup dururken çocuklarını görmek istediğini söyleyerek kendisini aradığında çok şaşırmış. Eski bir alkolik olan çocukların babası, bağımlılığından kurtulup radikal İslam'a döndükten sonra, çocuklarıyla bir yıl boyunca ilgilenmemenin ardından arayınca Şahin, eski eşinin çocuklarını özlediğini düşünmüş.

‘Eşime, 'Çocuklarımla iki saatten daha fazla görüşemezsin' dedim’ diyen 28 yaşındaki Şahin, ağlayarak 4 yaşındaki Halil İbrahim ve 10 yaşındaki Esma Sena adlı çocuklarının fotoğrafını gösterdi. Babaları Sadık, Kazan'dan çocuklarını aldıktan sonra Şahin bir daha onları görememiş.

Sadık'ın, çocuklarıyla birlikte kayıplara karıştıktan sonra gönderdiği fotoğraflardan birinde Halil İbrahim bir silahı tutarken gülümseyerek poz vermiş. Küçük çocuğun diğer elinin işaret parmağıyla da gökyüzünü işaret ettiği görülüyor. Çocuklar, şu anda Suriye'nin IŞİD'in kontrolü altındaki Rakka kentinde cihatçı babalarıyla yaşıyor. Onlar, ‘helifeliği’ genişletmek amacıyla ya da savaşçı yetiştirmek amacıyla IŞİD tarafından Suriye ve Irak'a kaçırılan veya örgüte katılmaları için kandırılan sayıları bini bulabilecek sayıda Türk'ten yalnızca üçü.”

Şahin'in yaşadıkları da dahil olmak üzere son günlerde Newsweek'le paylaşılan hikayeler, IŞİD'in kollarının, NATO üyesi olan Türkiye'de derin bir şekilde yayıldığını gösteriyor. Birçok kişi, yılda 35 milyon turist çeken Türkiye'de IŞİD'in büyük yıkıma yol açabileceğine inanıyor.

Geçen hafta Galler'de yapılan NATO zirvesinde, ABD Başkanı Barack Obama Türkiye'yi IŞİD'e karşı oluşturulan ‘çekirdek koalisyon’a dahil etti. Ne var ki, Deniz ve örgütün diğer mağdurları, hükümetin IŞİD sorununu çözme isteğini ve yeteneğini sorguluyor. Mağdurlar, polisin müdahale etmemesinden ve sevdiklerini geri alamamalarından duydukları hayal kırıklığını dile getiriyor. Deniz, yalnızca kendi ailesinden beşi çocuk olmak üzere 15 kişinin geçen aylarda IŞİD'e katıldığını söylüyor.

Deniz'in hikâyesi İstanbul'daki diğer mağdurlara benziyor. Mağdurlar, organize militan devşirme ağının internet üzerinden işlediğini ve dinî çalışma grupları aracılığıyla, düşük gelirlilik ve uyuşturucu bağımlılığıyla boğuşan Sünni Müslüman bölgelerde genç erkeklerin hedef alındığını anlatıyor. Oğulları IŞİD'e katılan ve dergiye konuşan bir aile, çocuklarının mahalleden IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden 19 genç erkek arasında olduğunu ve en az dört kişinin daha örgüte katılmayı planladığını açıkladı.

Dilovası'ndaki IŞİD

Geçen ay IŞİD'e katılan 25 yaşındaki Kürt araba tamircisi Ahmet Beyaztaş'ın ailesi de hükümeti eleştirdi. Dilovası'ndaki evlerinde konuşan aileden Ahmet'in ağabeyi Kenan, bölgedeki IŞİD destekçilerinin, evlerinin ve arabalarının camlarına IŞİD bayrağı astıklarını belirtti. Ahmet, geçen ay mahalleden IŞİD'e katılmak amacıyla Suriye'ye giden iki minibüsten birindeymiş.

“IŞİD'e katılan ve katılacak çok kişi var. Polis hiçbir önlem almıyor” diyor 30 yaşındaki öğretmen Kenan ve ekliyor, “Ben Kürt'üm ve solcuyum. Eğer dört Kürt kentin bir yerinde bir araya gelse hemen dağıtırlar. Tabii ki IŞİD'i de durdurmak isteseler durdururlar.”

Dilovası'nın cemaat ve tarikatlar için bir sığınak olduğunu söyleyen Kenan, bölgedeki diğer çocuklar gibi kardeşinin de okulu 13 yaşında bıraktığını ifade etti. Deniz'in eşi Sadık'a benzer olarak uyuşturucu bağımlılığı geçmişi olan Ahmet, iki yıl önce dinî gruplara yönelmiş. Kardeşinin IŞİD'e katıldıktan sonra radikal İslam'a yöneldiğini belirten Kenan, Ahmet ve arkadaşlarının bu süreçte ailelerinden uzaklaştığını açıkladı. Camiye gitmekten vazgeçen gençler, imamları “münafık” olarak niteliyormuş. Kenan, “Televizyon izlemekten vazgeçtiler. Ahmet bize ailedeki kadın ve erkeklerin ayrı kalması gerektiğini söyledi ve benim eşimle aynı odada bulunmayı reddetti” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Kadın ve çocuklar

IŞİD'in militan devşirmeleri sıklıkla Ahmet gibi gençlere yönelik olsa da, başka hikâyeler, internet aracılığıyla ve kontrol ettikleri bölgeleri kalabalıklaştırmak amacıyla örgütün kadın ve çocukları da hedef aldığına işaret ediyor. İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Şahin Aktan, eski eşi ve çocuğuna ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Büyükçekmece'de yaşayan ve tekstil firması sahibi olan Aktan, iki ay önce 25 yaşındaki esi eşi Svetlana'nın üç yaşındaki oğulları Destan'ı alıp IŞİD'e katılmak için Rakka'ya gittiğini anlatıyor.

Svetlana'nın boşandıktan sonra kaldığı evde genellikle yalnız bir hayat sürdüğünü belirten Aktan, eski eşinin bu süreçte internette daha fazla zaman geçirmeye başladığını söyledi. Aktan, akıllı telefonunu göstererek, “Bu onun tek arkadaşıydı. Bu ve ben. İnternetten İslam'ı öğrendi ve Hıristiyanlıktan İslam'a geçmeye karar verdi. Bir gün, 'Örtünmek istiyorum' dedi ve ben de, 'Tamam, örtün' dedim. Sürekli internetteydi. Bunun nereye ulaşacağını fark edemedim” dedi. Aktan, Svetlana ve Destan'ın isimlerinin Assia ve Abdullah olarak değiştirildiğini de sözlerine ekledi.

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