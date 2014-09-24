Pentagon: IŞİD'le savaş yıllar boyunca sürebilir

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü John Kirby, Irak Şam İslam Devleti'yle mücadelenin yıllar alabileceğini söyledi.

Sözcü John Kirby, BBC'ye yaptığı açıklamada, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik Salı gece yarısı ABD öncülüğünde başlatılan operasyonda örgütün "yeteneklerinin kırıldığını" da belirtti.

Sözcü, operasyonda belirlenen hedeflerin başarıyla vurulduğunu ancak IŞİD'in değişen koşullara hızlı ayak uyduran bir örgüt olduğunu vurguladı.

Kirby "IŞİD günler ya da haftalar içinde bitirilemeyecek ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çok ciddi bir operasyon gerektiriyor. Bu yıllar sürebilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyona katılan ülke sayısının 50'yi aştığını duyurdu.

Obama: Bu sadece ABD'nin savaşı deği

ABD Başkanı Barack Obama, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı düzenledikleri hava saldırılarına katılan Arap ülkelerini övdü.

ABD ve bazı Arap müttefiklerinin IŞİD'e Suriye'de hava saldırıları düzenlemeye başlamasının ardından ilk kez konuşan Obama, "Bu sadece ABD'nin savaşı değil" dedi.

Obama hava saldırılarına Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn ve Katar'ın da katıldığını doğruladı, "bu ülkelerle omuz omuza hareket etmekten gurur duyduklarını" söyledi.

Ülkesinin bir koalisyonun parçası olarak hareket edeceğini belirten Obama, "Halkımızı tehdit eden teröristlere kaçacak yer bırakmayacağız" diye konuştu.

Obama ayrıca Suriye'deki hava saldırılarında "Horasan Grubu" olarak bilinen El Kaide ile bağlantılı militanların da hedef alındığını açıkladı.

Rakka çevresi vuruldu

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise saldırılarda savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının ve Tomahawk füzelerinin de kullanıldığını açıkladı

Pentagon Sözcüsü John Kirby gece yarısı düzenlenen saldırıların "çok başarılı" olduğunu söyledi.

Saldırılarda öncelikle IŞİD'in Suriye'deki kalesi olarak bilinen Rakka'daki karargahı ile eğitim merkezleri, bazı araçları ve depoları vuruldu.

Aktivistler hava saldırılarında en az 70 IŞİD militanının ve El Kaide ile bağlantılı 50 savaşçının öldüğünü söylüyor.

Esad'dan 'terörle mücadeleye' destek

Şam'da Irak Başbakanı Haydar El İbadi'yi kabul eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise "terörle mücadeleye" yönelik uluslararası çabalara destek verdiğini söyledi.

Suriye yetkilileri hava saldırılarının önceden kendilerine bildirildiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu bilgiyi yalanladı.

Son bir yılda Irak ve Suriye'nin önemli bir bölümünde kontrolü ele geçiren IŞİD'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi üç ay önce halifeliğini ilan etmiş ve örgütün adını "İslam Devleti" olarak değiştirdiklerini açıklamıştı.

ABD Suriye'den önce, geçen aydan bu yana Irak'ta da IŞİD hedeflerine 200'e yakın hava saldırısı düzenlemişti.