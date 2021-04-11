Pentagon belgesi Kapitol baskınının detaylarını çıkardı; Pence ve Kongre liderlerinin yardım istediği telefon konuşmaları ortaya çıktı

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ABD'de 6 Ocak 2021'de, Joe Biden'ın başkanlığının görüşüldüğü Kongre oturumuna yapılan baskına dair hazırlanan bir Pentagon raporu ortaya çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği Kapitol baskını sırasında dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve Kongre liderlerinin yardım istediği kayıtlar tespit edildi.

AP'nin ulaştığı Pentagon belgesi, ABD'de Trump destekçilerinin başlattığı Kapitol baskını sırasında içeride bulunan Kongre üyelerinin yaşadığı korku ve endişeyi ortaya koydu.

Kapitol binasına yapılan baskından iki saat sonra dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dönemin Savunma Bakanı'na yaptığı acil bir telefon aramasında "Kapitol'ü temizleyin" dediği görüldü. Dönemin Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de benzer aramalar yaparak ordudan ulusal muhafızları Kapitol'e göndermesini istediği belirtildi. Schumer, Senato odasına baskın yapıldıktan bir saat sonra yaptığı aramada "Yardıma ihtiyacımız var" dediği görüldü.

Belgeye göre, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Pentagon yetkilileriyle yaptığı bir telefon konuşmasında "Düzeni sağlamalıyız" dediği görüldü ancak düzenin sağlanması telefon konuşmasından saatler sonra gerçekleşti.

Saatler süren ifadelerin toplamından oluşan Pentagon belgesi, Kapitol baskının nasıl hızlı bir şekilde ölümcül bir eyleme dönüştüğüne dair aranan yanıtı vermedi.

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Kapitol baskının zaman çizelgesi

Pentagon belgesi, beş kişinin hayatını kaybettiği baskında kritik saatleri şu şekilde aktardı:

* 6 Ocak, öğleden sonra saatlerde Donald Trump, Beyaz Saray yakınındaki mitingde destekçilerine "Kapitol'e doğru yürümelerini" söyledi. Kalabalık yaklaşık 10 bin kişiden oluşuyordu. Saat. 13.15'te bir grup Kapitol'e ulaştı ve bazıları hızla bariyerlri yıkmaya, önlerindeki güvenlik görevlilerine saldırmaya başladı.

Saat 13.49'da şiddet arttı ve dönemin Kapitol Polis Şefi Steven Sund, Washington DC Ulusal Muhafız Komutanı William Walker'ı arayarak destek istedi. Walker, Senato'da verdiği ifadede Sund'un sesinin o sırada "duygusal " olduğunu söyledi.

Saat 14.10'a doğru baskın yapanlar kapıları ve camları kırmaya başladı. Senato'ya giren baskıncılar oyların sayıldığı yöne doğru yöneldi. Binanın kapatılmasına yönelik alarmlar çaldı. Sund bu sırada en az 200 Ulusal Muhafız'a ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Pentagon belgesine göre, istenen yardım en az iki saat boyunca gelmedi.

Saat 16.08'de baskıncılar Kapitol içinde Pence'in asılması yönünde çağrılar yapmaya başladı. Pence dönemin Savunma Bakanı'nı aradı. Arama yaklaşık 1 dakika sürdü.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini 16.17'de bozdu ve destekçilerine "Evlerine barışçıl bir şekilde dönmeleri" çağrısı yaptı.

Saat 16.40'ta Pelosi ve Schumer, Pentagon lideleri ve General Milley ile telefonda görüştü. Kongre liderleri, ulusal güvenlik biriminin baskıncıların bu planını bildiği suçlamasında bulundu.

Yaklaşık 1 saat sonra Ulusal Muhafızlar, Kapitol'e ulaştı. İlk etapta 155 kişi geldi.

Saat 20.00'de Kapitol binası "güvenli" ilan edildi.