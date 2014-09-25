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Politika

'Pensilvanya'nın iradesi yargıyı ele geçirmeye kalkarsa sessiz kalmayız'

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hükümetin HSYK seçimlerinde taraf olmadığını ileri sürdü

25 Eylül 2014 22:48

Hülya Karabağlı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, HSYK seçimlerine ilişkin olarak, hukuk ve yasalar çerçevesinde TBMM'nin yasama organı olarak, üzerine düşeni yapacağını belirterek, "Bir irade kaynağını, meşruiyetini halktan almıyorsa nereden alıyordur? Pensilvanya'nın iradesinin meşruiyeti nedir, kaynağı nedir" diye konuştu.

Mahir Ünal TBMM'de gazetecilere Hakimler ve Savcılar Yüksel Kurulu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın "TBMM bu milletin iradesinin tecelli ettiği yerdir. Burasının bu iradeye sessiz kalması ve bu iradenin yargıyı ele geçirmesine sessiz kalmasını bekleyemezsiniz" sözlerine gazetecilerin "Sessiz kalmamaktan kastınız nedir?" sorusuna, "Hukuk, yasa çerçevesinde TBMM yasama organı olarak üzerine düşeni yapar. TBMM; bu konuda yapılmış böyle bir örgütlü ele geçirme eylemine sessiz kalamaz. Bunu o gün görürüz beraberce" karşılığını verdi.

 

'HSYK seçiminde taraf değiliz'

 

Mahir Ünal, HSYK seçimlerine ilişkin olarak, "Bu seçimde biz taraf değiliz. 'Biz bu seçimi kazanamazsak gayrimeşru ilan ederiz' gibi bir ifade kullanmadım. HSYK seçiminde de biz taraf değiliz.
Fakat ben bir parlamenter olarak, TBMM'nin bir üyesi olarak milletin iradesi dışında bir iradeyi temsil eden paralel bir yapının yargıyı ele geçirmesi durumunda, yasama organının nasıl tavır alacağını söyledim" dedi.

Ünal, Türkiye'de son iki yıldan beri Pensilvanya'nın iradesini temsil eden; Emniyet'te, yargıda, medyada yapılanmış bir grubun, meşru hükümetini yıkmak için çaba sarfettiğini iddia ederek, "Yargı üzerinden bunu denediler, Emniyet üzerinden bunu denediler. Başbakanı, milletvekillerini dinlediler. Ben bir milletvekiliyim. Bu yapı beni dinliyor, benim konuşmalarımı tape haline getiriyor ve sosyal medyada yayınlıyor. Ben şunu soruyorum; bir irade kaynağını, meşruiyetini halktan almıyorsa nereden alıyordur? Pensilvanya'nıniradesinin meşruiyeti nedir, kaynağı nedir? Emri, talimatı oradan alan, onun çizdiği yol haritası çerçevesinde hükümete ömür biçenlere siyaset, yargıyı ele geçirmeye kalkışmaları ya da yargıyı ele geçirmeleri durumunda sessiz mi kalacaktır? Tabii ki sessiz kalmayacaktır.

 

'Hakimleri, savcıları tehdit ediyorlar'

 

Yani iki yıldan beri sürekli Hükümet'e ömür biçen, efendim 'Ekim'de gidiyorlar, Şubat'ta yıkıyoruz, şurada bunu yapıyoruz, Başbakan'ın elini kelepçeleyeceğiz, bunlara şunu yapacağız' diyen, milletin iradesini yansıtan seçilmiş hükümeti alaşağı etmeye kalkışanlar bugün HSYK'da örgütlenerek, koordine olarak orayı ele geçirip, oranın üzerinden hakimleri, savcıları tehdit ediyorlar, insanları baskı altına alıyorlar.

TBMM bu milletin iradesinin tecelli ettiği yerdir. Burasının bu iradeye sessiz kalması ve bu iradenin yargıyı ele geçirmesine sessiz kalmasını bekleyemezsiniz herhalde..." diye konuştu.

 

Irak ve Suriye tezkereleri 2 Ekim'de ele alınacak

 

Ünal, gazetecilerin Irak ve Suriye tezkerelerinin ne zaman Meclis'e geleceği sorusuna, "Tezkereler Bakanlar Kurulu'ndan gelecek. Sanıyorum önümüzdeki günlerde. 1 Ekim Çarşamba günü Meclis açılıyor, 2 Ekim'de de ele alacağız" dedi.

Tezkere görüşmelerinin kapalı olup olmayacağı sorusuna Ünal, gelecek hafta pazertesi günü gurupbaşkanvekilleri olarak bir toplantı yapacaklarını söyledi.

 

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