Pennywise dizi olarak geliyor!

Sevenlerinin serinin üçüncü filmini beklediği O (It), diziyle dönüş yapabilir. HBO Max'on dizi üzerine çalışmalara başladığı kaydedildi.



Stephen King’in ünlü romanından sinemaya uyarlanan It, 2017 yılındaki ilk filmin ardından 2019’da ikinci filmiyle yeniden sevenleriyle buluşmuştu. It: Chapter 3’ün gelip gelmeyeceği halen bir merak konusu olmayı sürdürüyor.

Variety tarafından paylaşılan habere göre yakında Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacak olan HBO Max, It’in yeni bir dizisi üzerinde çalışmalara başladı. Şu anda “Welcome to Derry” olarak isimlendirilen dizinin filmler gibi günümüzde değil, geçmişte geçeceği bildirildi. Dizi, 1962 yılında yaşananları konu alacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda kimi oturacağı henüz bilinmiyorken, It: Chapter 1 ve It: Chapter 2’nin yönetmeni Andy Muschietti’nin yeni dizide yapımcı olacağı ifade edildi.



It evreninin baş karakteri olan Pennywise, her 27 yılda bir uyanarak insanların korktuğu şeylerin kılığına giriyor ve onları öldürüyor. Genellikle bir palyaço kılığında gösterilen karakter, milyonlarca yıl önce uzaydan Dünya’ya gelmiş, kendini izole etmek üzere kanalizasyonlara çekilmiştir. 1700’lü yılların başından beri de Derry’de yaşamaktadır.