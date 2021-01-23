Pennsylvania, sigara içenlere aşılanmada öncelik verecek

T24 Dış Haberler

ABD'nin Pennsylvania eyaleti, sigara içenleri Koronavirüs aşısı listesinin tepesine taşıdı.

Düzenli sigara içen vatandaşlar "yüksek risk" grubunda sayılacak ve aşılanmada öncelikli olacak.

WTAE-4 kanalına konuşan eyalet sağlık departmanından bir sözcü, "Pennsylvania, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin tavsiyesine uyup sigara kullananları yüksek risk grubuna dahil etme kararı verdi" dedi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, sigara kullananların Covid-19'u daha ağır geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.