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Penn Badgley: Gossip Girl bir dayanıklılık testiydi

'Gossip Girl'ün onun için bir dayanıkılık testi olduğunu ifade eden oyuncu, yine de şu an sahip olduğu her şeyi bu diziye borçlu olduğunu söyledi

04 Mayıs 2013 19:05

Penn Badgley, 'Gossip Girl'deki rolünden sonra Jeff Buckley'i canlandırmasına gelen tepkilerden rahatsız olmadığını söyledi.

Bu sene altıncı sezonuyla ekranlara veda eden 'Gossip Girl' dizisinin yıldızı Penn Badgley, Guardian'a konuştu. Badgley, şu sıralar günlerini New York’ta güneşin altında çimlere uzanarak, parklara giderek ve temiz hava alarak geçiriyor.

Altı sezon süren yoğun dizi oyunculuğunun ardından, 'Gossip Girl’ün onun için bir dayanıkılık testi olduğunu ifade eden oyuncu, yine de şu an sahip olduğu her şeyi bu diziye borçlu olduğunu söyledi. Los Angeles’ta kalmaktan çok hoşlanmayan ve bu yüzden New York’ta uzun süredir planladığı hayatı yaşayan Badgley, son olarak ünlü şarkıcı Jeff Buckley’i canlandırdığı ‘Greetings from Tim Buckley’ filmiyle birçok festivalden övgüler topladı. 17 yaşından beri Jeff Buckley hayranı olduğunu söyleyen oyuncu, 'Gossip Girl’deki rolünden sonra Jeff Buckley’i canlandırmasına gelen tepkilerden rahatsız olmadığını da sözlerine ekledi.

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