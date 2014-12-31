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Yaşam

Penise benzeyen oyuncak ebeveynleri rahatsız etti

Çocuklarına 20 dolardan satışa çıkarılan Sweet Shoppe Cake Mountain Playset’i alan ebeveynler, paketi açınca büyük şaşkınlığa uğradı

31 Aralık 2014 20:14

ABD ’li oyuncak firması Hasbro’nun piyasaya sürdüğü yeni bir oyuncak tepki çekti. Oyun hamurundan pasta süsleme setinin parçası olan bir oyuncağın “penise benzemesi” nedeniyle piyasadan çekilmesi talep ediliyor.

Daily Mail ’de yer alan habere göre, çocuklarına 20 dolardan satışa çıkarılan Sweet Shoppe Cake Mountain Playset’i alan ebeveynler, paketi açınca büyük şaşkınlığa uğradı. Pasta süsleme aparatı olarak tasarlanan oyuncağa sosyal medyadan tepki gösteren Mari Ramirez, “Bir müşterinin yanı sıra bir anne olarak büyük hayal kırıklığına uğradım. Çocuklarım sizin ürünlerinizi seviyor. Ürünlerinizi almadan önce tekrar kontrol etmek zorunda kalmam çok üzücü. Lütfen bu ürünü değiştirin” ifadelerini kullandı.

 

'Oyuncak açıkça uygunsuz'

 

Oyuncağı alan bir başka ebeveyn Diane Goss ise, Hasbro’ya, “Bu oyuncak o kadar açıkça uygunsuz ki, firmanızda hiç kimsenin bunun onaylanmasını engellememesine inanmakta güçlük çekiyorum” yazarken, Jennifer Turner, “Bu hiç normal değil, bu bizim Noel’imizi mahvetti” dedi.

 

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