T24

Yıllar önce 10 News sunucusu Natarsa Belling’in giymesiyle gündem olan ve yaka kısmındaki dekoltenin şekli nedeniyle bu adla anılan ’penis ceket’ geri döndü.

Channel Nine’dan Samantha Heathwood’un da Belling’i eleştiri oklarının hedefine oturtan ceketi canlı yayında tercih etmesi, sosyal medyanın kısa sürede dikkatini çekti.

Belling ve Heathwood’un ‘penis ceketi’ giydiği anlara dair fotoğrafların yan yana getirilerek paylaşıldığı tweet, 100’den fazla kişi tarafından retweet’lendi ve 400’den fazla beğeni aldı. Paylaşımda, “Kıyafet departmanındaki birileri muhtemelen şunu söyledi: Birkaç yıl oldu, kimse fark etmez” ifadesine yer verildi.