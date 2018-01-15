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Çevre

Penguenler, Antarktika Okyanusu için dünya turunda

Londra'dan Seul'e; Buenos Aires'ten Sydney'e, New Delhi'den İstanbul'a yürüyüş...

15 Ocak 2018 19:02

Penguenler, “Antarktika Okyanusu Koruma Alanı” ilan edilmesi için başlattı. Kartondan yapılan penguen maketleri, Ortaköy’den Beyaz Saray’a, Sydney Opera Binası’ndan Barcelona’daki Sagrada Familia’ya kadar dünyanın dört bir yanında görüntülendi.

Peki bu penguenler neden dünya genelinde bir yürüyüş başlattı?

Penguenler, Antarktika Okyanusu’nda 1.8 milyon kilometre karelik bir alanın koruma alanı ilan edilmesi için Greenpeace’in başlattığı yeni kampanyanın bir parçası… Greenpeace’in “Antarktika Okyanusu’nu Koru” sloganıyla bugün başlayan kampanya, bölgenin koruma alanı ilan edilmesi ile penguenler, balinalar ve fokların güvenli bir eve sahip olmasını; okyanustaki besin zincirinin ilk halkası olan karides benzeri çok küçük deniz canlısı krilllerin endüstriyel balıkçılık tekneleri tarafından avlanmasının da önüne geçmeyi amaçlıyor.

Greenpeace’in Arrctic Sunrise adlı gemisi de bölgede bilimsel bir araştırmaya başladı. Gemi, Nisan ayına kadar bölgedeki iklim değişikliği baskısındaki doğal, eşsiz güzellikleri görüntülerken aynı zamanda bilimsel araştırmalar da gerçekleştirecek.  Bu araştırmalar sayesinde insanoğlu koruma alanı ilan edilmesi için çabalanan Antarktika Okyanusu’nu oluşturan denizlerden Weddell Denizi’nin deniz tabanını ilk defa görecek. Bilim insanları, alandaki kırılganlıkla birlikte nadir rastlanan mercan ve süngerlerin varlığını da araştıracak.

Söz konusu araştırma; bu sene Ekim ayında, bölgenin koruma alanı ilan edilmesi için Antarktika Okyanusu Komisyonu’na sunulacak Avrupa Birliği talebine de katkı sağlayacak.

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