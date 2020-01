Penguenler - Uçamayan smokinli kuşlar

Yeryüzünde birbirinden çok farklı tür ve boyda penguenler yaşıyor. 30 santimetre boyundaki cüce penguenden, 1 metre 30 santimlik, 40 kilogram ağırlığındaki imparator penguenine kadar. Antarktika'nın uçsuz bucaksız buzullarında olduğu kadar Güney Afrika'nın güneşli sahilleri ve Patagonya'nın yalçın kayalıklı kıyılarında yaşayan türleri mevcut.

Hepsinin ortak yanı ise uçma yetisini yitirmiş kuşlar olmaları. Bu bile başlı başına tabiat ananın kötü bir şakası olarak görülebilir. Ayrıca penguenler yürümeye çalıştıklarında, buzlu yollarda ilerlemeye çabalayan bir insandan daha becerikli değiller yandaki videoda görüldüğü gibi.

Ancak yüzme konusunda penguenler gerçekten çok iyiler. Bedenlerinin anatomik yapısı sayesinde suyun içinde bir torpido gibi hareket edebiliyorlar. En hızlı yüzebilenler ise eşek pengueni adı verilen cins. Bu penguenler su altında saatte 36 kilometre hıza ulaşabilmekte.

Ünlü imparator penguenleri

Eşek pengueni adını, çiftleşme döneminde ya da yumurtalarını çalmak isteyen diğer hayvanlara karşı çıkardığı yüksek sesinden alıyor. Çığlıkları ile ünlü bu türün yanı sıra doğada 17 penguen cinsi daha yaşıyor.

Bunların arasında örneğin başındaki turuncu ve sarı tüyleri ile makaroni pengueni ve çok ilginç bir BBC yapımında başrolde olan Adelie penguenleri de var.

En tanınan tür ise herhalde imparator pengueni. ‘March of the Penguins – İmparatorun Yolculuğu' adlı belgesel filmde bu türün her yıl denizden yumurtlama ve yuva kurma bölgesine yaptığı son derece zahmetli yolculuk konu ediliyor. Dişi penguen yumurtladıktan sonra, yüzlerce kilometreyi bulabilen tüm yolu yeniden kat ederek beslenmek için deniz kıyısına dönüyor. Yumurtayı o sürede koruma ve gözetme görevi ise babaya kalıyor.

Doğa tarafından pek de iyi tasarlanmamış lojistik bir mücadele bu. Çünkü imparator penguenleri ayaklarının üstünde duran ve son derece hassas olan yumurtayı eşine, bir çocuk oyunu misali itip dürterek veriyor. Bu da zaman zaman kazaların olmasına neden oluyor. Yumurtanın buzla temas etmesi genelde içindeki yavrunun hemen can vermesi demek. ‘İmparatorun Yolculuğu' filmindeki sahnelerden birinde de buzlu zemine kayan yumurtalarını acele ile erkek penguenin ayaklarının üstüne ittirmeye çalışan bir çift görüyoruz. Ancak başarılı olamıyorlar. Bu sahneyi hüzünlü bulanlar BBC'nin filmini izleyip, Dünya Penguenler Günü'nde bol bol gülebilir.