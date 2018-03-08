Penelope Cruz greve çıktı, çocuklara Javier Bardem baktı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İspanya’da gerçekleştirilen greve, ünlü oyuncu Penelope Cruz da destek verdi. Ev işi grevi yapan Cruz, çocuklarla partneri Javier Bardem’in ilgileneceğini söyledi.

İspanya Ulaştırma Bakanlığı'nın kadın haklarını savunmak için gerçekleştirdiği 1 günlük greve, binlerce işçinin yanı sıra feminist örgütler de destek verdi. Kadınlara ev işi yapmamaları ve para harcamamaları çağrısında bulunulurken; kampanyaya ünlü isimlerden de destek geldi.

Ünlü oyuncu Cruz da greve destek verenler arasındaydı. 8 Mart'taki tüm etkinliklerini iptal ettiğini ve Dünya Kadınlar Günü'nde ev işi grevi başlattığını belirten Cruz, 2 çocuğuna bugün partneri aktör Javier Bardem'in bakacağını belirti.