Penelope Cruz: Çocuklarımın 16 yaşına kadar sosyal medya kullanması yasak

Oyuncu Penelope Cruz, çocuklarının "yeterince büyümeden" telefon sahibi olmalarına izin vermeyeceğini ve en az 16 yaşına kadar sosyal medyanın yasak olduğunu söyledi.

Penélope Cruz, çocuklarını zararlı çevrimiçi içerikten nasıl koruduğunu anlattı.

Aktör eşi Javier Bardem'le birlikte 8 yaşında Luna adında bir kızı ve 10 yaşında Leo adında bir oğlu olan Cruz, cumartesi günü CBS Sunday Morning'den Rita Braver'a verdiği yeni röportajda, kendisinin de "sosyal medyayla tuhaf bir ilişkisi" bulunduğunu açıkladı.

"Şimdiki gençler için gerçekten üzülüyorum"

Oyuncu, "Çok az ve çok dikkatli kullanıyorum. Mantıklı olmayan ve özellikle genç nesilleri etkileyen bir şey var. Şimdiki gençler için gerçekten üzülüyorum. Neredeyse dünya onlar üzerinde bir tür deney yapıyormuş gibi. 'Ah, 12 yaşındaki bir çocuğu bu kadar çok teknolojiye maruz bırakırsak ne olacak görelim bakalım."

47 yaşındaki Cruz, sosyal medyada gençlerin "korunmasındaki eksikliği" ele alarak devam etti:

"Onlar için, hâlâ gelişme sürecindeki beyinler için, bunun kendilerini nasıl gördükleri üzerindeki etkileri, her şeyin nasıl zorbalıkla ilişkili olduğu, bizim çocukluğumuzda olmayan birçok şey için bir koruma yok."

Oyuncu, çocuklarının "yeterince büyümeden" telefon sahibi olmalarına izin vermeyeceğini söyledi ve ekledi:

"En az 16 yaşına kadar sosyal medya yok."

Cruz, "Bunun akıl sağlığını koruduğunu gerçekten görüyorum ama sanki bir azınlığın parçasıymışım gibi duruyorum" diye ekledi.

Oyuncu, kısıtlamalarının TV'yle sinemayı da kapsadığını ve "teknoloji konusunda zorlu" olduğunu da ifade ederek, "Bazen film veya biraz çizgi film izleyebiliriz. Film izlemelerine nasıl izin vermeyeyim? Küçük bir kız çocuğu olduğum zamanlardan beri bunlar inanılmaz mutluluk dolu anlarımdı." ifadelerini kullandı.