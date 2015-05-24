Pendik'te HDP bürosuna molotoflu saldırı

İstanbul Pendik Çamlıçeşme Mahallesi'nde bulunan HDP'nin seçim irtibat bürosuna dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.

Maddi hasarın meydana geldiği büroda küçük çapta meydana gelen yangın mahallede bulunan ve saldırıyı duyarak olay yerine gelen HDP'liler tarafından söndürüldü.

DİHA'da yayımlanan habere göre, saldırının ardından polis olay yerine gelerek incelemede bulunurken, HDP'li yöneticiler saldırının organize olduğunu belirterek, büronun bulunduğu sokakta 10 gündür aydınlatma lambalarının çalışmadığını ve bunun düzeltilmesi için yaptıkları tüm girişimlerin de sonuçsuz kaldığını söyledi.