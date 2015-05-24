T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pendik'te HDP bürosuna molotoflu saldırı

Maddi hasarın meydana geldiği büroda küçük çapta meydana gelen yangın HDP'liler tarafından söndürüldü

24 Mayıs 2015 18:40

İstanbul Pendik Çamlıçeşme Mahallesi'nde bulunan HDP'nin seçim irtibat bürosuna dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.

Maddi hasarın meydana geldiği büroda küçük çapta meydana gelen yangın mahallede bulunan ve saldırıyı duyarak olay yerine gelen HDP'liler tarafından söndürüldü.

DİHA'da yayımlanan habere göre, saldırının ardından polis olay yerine gelerek incelemede bulunurken, HDP'li yöneticiler saldırının organize olduğunu belirterek, büronun bulunduğu sokakta 10 gündür aydınlatma lambalarının çalışmadığını ve bunun düzeltilmesi için yaptıkları tüm girişimlerin de sonuçsuz kaldığını söyledi.

ETİKETLER

hdppendikseçim bürosumolotofsaldırı

İlgili Haberler

Adana ve Mersin'deki HDP saldırılarını aynı kişi düzenlemiş

Bombalı çiçeği alan çaycı: Canlı bir çiçek olmasına rağmen saksının ebadına göre ağırlığı epey fazlaydı

HDP saldırısında iki şüpheli hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istendi

Başbakan Davutoğlu, saldırganlardan birinin DHKP-C'li olduğunu iddia etmişti. Ancak Demirtaş, şüphelinin IŞİD bağlantılı olduğunu savunmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24