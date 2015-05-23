HDP saldırısında iki şüpheli hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istendi

HDP Genel Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, iki şüpheli hakkında, “ Siyasi Hakların Kullanmasını Engellemeye Teşebbüs, Halkı Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit” suçlarında dava açarak, 11 yıla kadar hapis cezası istedi. Hürriyet’te yer alan habere göre, iddianamede, şüphelilerin HDP’nin siyasi faaliyetlerini engellemeye teşebbüs ettikleri savunuldu; kimliği tespit edilemeyen üçüncü kişi yönünden savcılık ayırma kararı verdi.

İddianamede HDP mağdur

18 Nisan’da HDP Genel Merkezine silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcı Musa Yücel’in başlattığı soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler Kenan Berkay Şipal ve Burak Karslı hakkındaki iddianamede, HDP mağdur; güvenlik görevlisi Ahmet Yavuz ve polis memuru Erdem Acar müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Şipal ile Karslı’nın, olay günü saat 04.00 sıralarında HDP Genel Merkezi’ne geldikleri; Şipal’in yanında getirdiği av tüfeği ile binaya bir kez ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtıkları anlatıldı.

'Türk bayrağı'nda delikler mevcut olduğu....'

İddianamede, HDP’den herhangi bir yetkilinin olay nedeniyle şikayetçi olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

Olay yeri inceleme ekiplerince HDP Genel Merkezi binasında yapılan incelemede binan önünde bulunan Türk Bayrağı ile parti bayrağında saçma isabetine benzer delikler mevcut olduğu, bayrakların arkasındaki duvarda da av tüfeği saçmalarına isabetine benzer izlerin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Suçta kullanılan av tüfeğinin şüpheli Kenan Berkay Şipal’in yer göstermesi ile çalıştığı otoparkta bulunan kulübede ele geçirilmiştir.

HDP’yi engellemek istediler

İddianamede, eylemde kullanılan araçta şüphelilere ait biyolojik örneklerin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, “Toplanan tüm deliller ile şüphelilerin beyanları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin silah kullanmak suretiyle HDP’nin siyasi faaliyetlerini engellemeye teşebbüs ettikleri ve halk arasındaki korku, kaygı ve panik yaratmayı amaçlayarak kamu barışını bozmaya çalıştıkları ve bu şekilde üzerlerine atılı bulunan suçları işledikleri anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.

Üçüncü kişi tespit edilemedi

İddianamede, iki şüpheli hakkında mala zarar verme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarında dolayı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtirken, “Kimliği meçhul şüpheli hakkında ayırma kararı verildi” denildi. Polis memuru Erdem Nacar ifadesinde, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirterek, “HDP Genel Merkez binası önünde koruma görevi yaptığım sırada bir el silah sesi duyarak, kulübeden dışarı çıktım. Bir araç içerisinde 3 kişi gördüm. Aracın ön koltuğunda oturan kişinin bana siyah renkli bir tabanca doğrultarak dolduruş yapması üzerine bu araca doğru 5 kez ateş ettim” dedi.

'5 askerin yaralanması beni çok etkiledi'

Tutuklu olan Şipal ise ifadesinde, HDP’nin Ağrı’daki seçim kampanyası sırasında askerlere ateş edilmesi ve 5 askerin yaralanması ile sonuçlanan olayın kendisini çok etkilediğini belirterek, “Burak Karslı, beni eve bırakmak için aracı ile çalıştığım otoparka geldi. Burak Karslı’ya Esat Caddesine doğru gitmek istediğimi söyledim. Araçla HDP Genel Merkezi önüne geldiğimizde binasının duvarına doğru bir kez ateş ettim. Olayı ben planladım. Burak Karslı önceden haberdar değildi. Bu olayı gerçekleştirmek için herhangi bir örgüt veya kişiden talimat almadım” dedi. Karslı da ifadesinde, saldırı konusunu Şipal ile daha önceden konuşup anlaşmadıklarını ifade etti.

Suçlama: Korku yaratmak amacıyla tehdit

İddianamede iki şüpheli için ayrı ayrı olarak, “Siyasi Hakların Kullanmasını Engellemeye Teşebbüs, Halkı Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit” suçlarında 5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şipal’in daha önce de DTP binasına molotof attığı için aldığı ceza nedeniyle “tekerrür hükümlerinin” uygulanması da talep edildi.