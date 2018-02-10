Pencereden düşen çocuğu havada yakaladılar

Kağıthane'de 2 yaşındaki çocuğun ikinci kat penceresinden sarktığını görenler seferber oldu. 10 dakika boyunca pencereden sarkan çocuk daha fazla dayanamayınca ellerini bıraktı. Düşmeye başlayan çocuk havada yakalandı.

Duvar'da yer alan habere göre Kağıthane’de 5 katlı binanın ikinci katındaki dairelerinin penceresine çıkan küçük çocuk aşağıya sarktı. Çevredekiler bir yandan evdekilere haber vermeye çalışırken diğer yandan da küçük çocuğu yakalamak için çarşaf açtı. Elleri kayınca düşmeye başlayan küçük çocuğu bina önünde bekleyenler havada yakaladı. O anlar kameraya da yansıdı.

Kağıthane’deki olay dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdekiler başka odada olduğu sırada koltuktan tırmanarak pencereye ulaşan 2 yaşlarındaki küçük çocuk pencereden kenarına çıktı. Küçük çocuğu gören çevredekiler bir yandan dairelekilere ulaşmaya çalıştı bir yandan da alt katın balkonunda asılı çarşafı açarak önlem aldı. O sırada küçük çocuğun çıktığı pencerenin hemen yan penceresinden bir kişi durumu fark etti. Ancak küçük çocuğun bulunduğu pencereye ulaştığında artık çok geçti. Elleri kayan küçük çocuk aşağıya düşmeşe başladı. Bina önünde önlem alan çevredekiler küçük çocuğu yere düşmeden havada yakaladı. O anda olaya şahit olanların yaşadığı mutluluk da cep telefonu kamerası yansıdı.

"10 dakika sarktı"

Küçük çocuğun ailesi kameralara konuşmak istemedi. Çocuğu kurtaranlar arasında yer alan Mehmet Şit o anları anlattı. Çocuğu gördükten sonra hemen yardım için koştuklarını ifade eden Şit, “Çarşafı açtık. Çocuk yaklaşık 10 dakika sarktı. Herkes koştu ancak evde kimse yokmuş gibiydi. Biz çocuğu kucağımıza aldıktan sonra annesi geldi” diye konuştu.

"Çocuk bayağı asılı kaldı"

Restoran işleten Sevtap Suna ise olayı şöyle anlattı:

“İçeride yemek yapıyordum. Kızım ve arkadaşı dışarıda oturuyorlardı. Kızım ‘bebek camda’ diye bağırınca buradaki gençler hepsi toplanarak pencerenin altına gitti. Orada asılı bir çarşaf vardı. Çarşafı alarak gerdiler. Diğer taraftan da bir kışı eve giderek çocuğu içeriden çekebilirler mi diye kapıya vurdu. Seslenmişler camda bir bebek var diye. Bir süre sonra çocuk sallandıktan sonra kendini aşağıya bıraktı. Çok büyük bir ihmalkarlık var. Çocuk bayağı asılı kaldı.”

"Çarşaf açarak çocuğu bekledik"

Açılan çarşafla çocuğu kurtaranlardan Gürkan Güney “Dün saat 4-5 gibiydi. Bir kişi pencerenin altına doğru koştu. Bizden yardım istedi. ‘Çocuk düşüyor’ diye bağırdı. Bizde bir panikle kalktık buraya doğru koştuk. 1,5-2 yaşlarında bir çocuk camdan sarkmış yukarı çıkmaya çalışıyordu. Biz koşarak bahçeye geldik. Çarşaf alarak gerdirdik. Çocuğun aşağıya düşmesini bekledik. Çocuk yukarıya tırmanmaya çalıştı ama tırmanamayınca kendini aşağıya bıraktı. Çocuk ağlamaya başladı, su verip sakinleştirdik, ailesine teslim ettik. Çocuk çok kokmuştu” dedi.